"Uno tiene miedo de que se derrumbe": reciente socavón agrava el temor de los moradores en Ocoa

Personal del Ministerio de Obras Públicas trabaja en la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa en el kilómetro 4 tras el socavón del viernes. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

El día transcurre con incertidumbre para los residentes de la provincia San José de Ocoa, donde el colapso de la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa en el kilómetro 4 ha cambiado por completo la forma en que se desplazan quienes dependen de la vía.

Lo que antes era una carretera común, hoy mantiene a quienes cruzan por ella en alerta y preocupación.

Filas de vehículos, motoristas buscando cómo avanzar y choferes esperando una oportunidad para cruzar con cautela reflejan el impacto del derrumbe que ocurrió el pasado viernes en la zona.

"Uno tiene miedo de que se derrumbe cruzando", expresó un joven que solo se identificó como Michael, residente en la provincia. Su temor ocurre por otras situaciones.

Relató que días antes, un camión cargado de tomates colapsó en ese mismo tramo, un hecho que todavía pesa en la memoria de quienes transitan por la vía.

Michael explicó que actualmente no es posible movilizar cargas pesadas debido a las condiciones del terreno, lo que ha complicado aún más la situación para transportistas y residentes.

Pero el riesgo no se queda en ese lugar. Afirmó que no es el único punto que preocupa a los moradores. Cerca de la entrada de la provincia, donde se encuentra el letrero de San José de Ocoa, parte de la carretera también ha colapsado, aumentando la inquietud en la zona.

Un equipo de Diario Libre comprobó que a pocos metros del derrumbe principal, en la carretera Cruce de Ocoa–San José de Ocoa, hay otro socavón antes de llegar al municipio cabecera.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/whatsapp-image-2026-04-19-at-24422-pm-8e28f0a0.jpeg Otro socavón persiste a pocos metros del derrumbe en la carretera Cruce de Ocoa–San José de Ocoa. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/whatsapp-image-2026-04-19-at-24431-pm-49e60d93.jpeg Otro socavón en la carretera Cruce de Ocoa–San José de Ocoa, preocupa a comunitarios. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/whatsapp-image-2026-04-19-at-24411-pm-620bcc79.jpeg Michael, residente en San José de Ocoa, relata las dificultades que enfrentan para desplazarse tras el colapso de la carretera. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ ) ‹ >

Pérdidas y desconfianza

Guzmán Arias, otro residente, también se refirió al impacto de la situación, al recordar el mismo incidente del camión que transportaba tomates. Explicó que el vehículo, que pertenece a su hermano, perdió la carga en medio de las dificultades en la carretera.

"Por esta situación se pierden los negocios, y así no se puede", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/whatsapp-image-2026-04-19-at-24414-pm-491089a0.jpeg Tomates esparcidos en la vía tras incidente con camió en medio de las condiciones del tránsito en la carretera de Ocoa. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/whatsapp-image-2026-04-19-at-24414-pm-1-8899bb6d.jpeg El residente Guzmán Arias habla de situación en la carretera. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ ) ‹ >

Guzmán Arias también manifestó el temor constante cada vez que tiene que cruzar por la carretera. "A uno le da miedo. ¿Tú sabes lo que es que uno vaya cruzando y se derrumbe eso?", cuestionó.

Además, criticó que las intervenciones que se realizan no siempre solucionan el problema de fondo.

"Mientras ellos estén en lo mismo, van a estar en lo mismo, porque eso es como un material fofo. Lo arreglan y a los tres días vuelve a lo mismo", afirmó.

Transportistas afectados

A la preocupación se suman las pérdidas. Transportistas que dependen de esta carretera ven frenada su capacidad de trabajo, mientras los productos no logran salir hacia otras zonas del país.

Omar Guerrero, quien se dedica a la transportación de aguacates hacia la provincia San Cristóbal, aseguró que la situación los ha afectado.

"No podemos transportar los productos. Esto hace mucho que está así, y no habían hecho nada. El viernes fue que se derrumbó por completo", contó.

Recordó que todo ocurrió en horas de la tarde, cuando comenzaron las lluvias, y que ya en la noche no se permitía el paso de camiones.

"Siempre se tiene pérdida porque no se puede pasar con las mercancías", agregó.

Construcción de paso provisional

Las labores de intervención por la construcción de un paso provisional continúan este domingo en el kilómetro 4 de la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa, en la provincia San José de Ocoa, donde un socavón provocó el colapso de la capa asfáltica.

En el lugar se mantienen brigadas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) trabajando, junto a maquinarias pesadas. Además, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se encuentran movilizando el tránsito y miembros de la Defensa Civil brindan apoyo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/whatsapp-image-2026-04-19-at-24419-pm-2-dd5c6e0e.jpeg Maquinarias pesadas y brigadas trabajan en el kilómetro 4 de la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/whatsapp-image-2026-04-19-at-24419-pm-1-6c479cd6.jpeg Un agente de la Digesett moviliza el tránsito en la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa, tras el socavón. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/19/whatsapp-image-2026-04-19-at-24421-pm-b698d6fc.jpeg Grupo de motoristas y vehculos transitando por la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa donde se produjo el socavón. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades han colocado muros tipo New Jersey con el objetivo de evitar que los vehículos que se desplazan por la carretera puedan caer al vacío generado por el hundimiento de la vía, mientras continúan las labores en el área.

Desde las 11 de la noche del sábado hasta el mediodía de hoy, el MOPC cerró la vía, específicamente en el kilómetro 7, para construir un paso provisional.

Mientras un equipo de Diario libre estuvo en el lugar, se observó el tránsito de vehículos livianos y motoristas en medio de las restricciones.

En ese sentido, se recomendó a los conductores utilizar como ruta alterna la conexión Ocoa–Piedra Blanca (Bonao), a través de la autopista Duarte, y se mantiene restringido el tránsito de vehículos pesados con carga.