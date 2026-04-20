Alcalde de Santiago recibe a familiares de chofer ultimado por motoristas

Durante la reunión, el alcalde Ulises Rodríguez expresó su solidaridad y respaldo a los familiares de la víctima. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, recibió este lunes a los familiares de Deivy Carlos Abreu Quezada, el conductor que murió tras ser atacado con armas blancas por motoristas, mientras desempeñaba sus labores de recogida de desechos sólidos de la ciudad, el pasado viernes 17 de abril.

La entidad municipal explicó que en el encuentro participaron su hija, Kiara Michel Abreu, y su hermana, Sarah Seline Abreu, acompañadas del abogado José Martínez Brito, representante legal de la familia.

Durante la reunión, Rodríguez expresó su solidaridad y respaldo a los familiares en medio del dolor que atraviesan.

En ese contexto, reiteró el compromiso de la alcaldía de acompañar el proceso legal hasta que el caso sea esclarecido y los responsables enfrenten la justicia.

La búsqueda de la justicia

Los familiares de Abreu Quezada manifestaron su determinación de continuar la búsqueda de justicia, en medio de un proceso marcado por el dolor, el agotamiento emocional y la fe.

"Somos una familia creyente, y confiamos en que Dios nos guiará para encontrar el camino correcto", expresaron, según la nota de la Alcaldía.

Asimismo, señalaron que este caso no solo representa una tragedia personal, sino que también refleja desafíos sociales más amplios que afectan a la República Dominicana, por lo que hicieron un llamado a que hechos de esta naturaleza no se repitan y sean enfrentados con firmeza dentro del marco de la ley.

La Alcaldía de Santiago reafirmó su disposición de colaborar con las autoridades correspondientes y dar seguimiento al caso, en procura de que prevalezca la justicia y el respeto a la vida.