Destacan retos en la cobertura de la justicia constitucional en lanzamiento de diplomado en Santiago

La jueza del Tribunal Constitucional, Sonia Díaz Inoa, el presidente del Grupo Diario Libre, Aníbal de Castro junto a Ylona de la Rocha, quien guió el conversatorio. ( DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ )

La necesidad de fortalecer la capacidad de los periodistas para interpretar y comunicar las decisiones del Tribunal Constitucional centró el debate durante el lanzamiento del diplomado en Derecho y Justicia Constitucional para comunicadores sociales.

Durante su intervención, el presidente del Grupo Diario Libre, Aníbal de Castro, afirmó que el ejercicio periodístico debe ir más allá de la simple lectura del fallo judicial.

El recién nombrado Premio Nacional de Periodistas advirtió que en muchas ocasiones la noticia no está en la decisión final, sino en el razonamiento que la sustenta.

"El periodista tiene que desarrollar el olfato para identificar el verdadero valor noticioso dentro de una sentencia, lo que implica disciplina y una lectura más profunda", expresó.

Asimismo, señaló que las decisiones del Tribunal Constitucional constituyen una fuente informativa compleja pero esencial para la ciudadanía.

El conversatorio

La actividad, desarrollada en formato de conversatorio, tuvo lugar en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), recinto Santiago.

El encuentro se enmarca en una iniciativa formativa del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, orientada a dotar a los comunicadores de herramientas que faciliten la comprensión y el manejo del lenguaje jurídico.

El magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega explicó que este diplomado busca mejorar la calidad de la cobertura mediática de las decisiones constitucionales, destacando que se trata de la tercera edición del programa.

De su lado, el director de la Escuela de Derecho de la Pucmm, Edwin Espinal, valoró la iniciativa como una oportunidad para ampliar el alcance del conocimiento jurídico en la sociedad, en consonancia con el rol educativo de la academia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/7625fae9-0d8f-4483-b038-6aa865b8152b-117c5136.jpg Asistentes al lanzamiento del diplomado en Derecho y Justicia Constitucional para comunicadores sociales en Santiago. (DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ)

En tanto, la jueza del Tribunal Constitucional, Sonia Díaz Inoa, reconoció los desafíos que implica traducir el lenguaje técnico del derecho a términos comprensibles. La magistrada abogó por una mayor interacción entre el tribunal y los medios de comunicación.

Asimismo, el periodista y abogado Carlos Manuel Estrella propuso la elaboración de resúmenes explicativos de las sentencias que permitan a la población entender mejor su alcance, sin sacrificar el rigor jurídico.

El evento reunió a autoridades, académicos, estudiantes y profesionales del derecho, quienes coincidieron en la importancia de mejorar la comunicación de las decisiones del Tribunal Constitucional como vía para fortalecer la cultura democrática y el conocimiento de los derechos fundamentales en la República Dominicana.