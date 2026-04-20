Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Alianzas público-privadas
Entidades acuerdan impulsar la educación en alianzas público-privadas

El convenio busca capacitar a profesionales en gestión de infraestructuras y servicios públicos

    El rector de la Universidad del Caribe (Unicaribe), Ricardo A. Ramírez Mendoza, y el director ejecutivo de la DGAPP, Andrés Lugo Risk. (FUENTE EXTERNA)

    La Dirección General de Alianzas Público-Privadas (Dgapp) y la Universidad del Caribe (Unicaribe) firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer la formación especializada en materia de alianzas público-privadas (APP), una iniciativa orientada a robustecer el capital humano y ampliar el conocimiento técnico sobre este modelo en la República Dominicana. 

    • La firma fue rubricada por el director ejecutivo de la Dgapp, Andrés Lugo Risk, y el rector de Unicaribe, Ricardo A. Ramírez Mendoza.
    "Desde la DGAPP reafirmamos nuestra convicción de que la educación es clave para consolidar una cultura APP robusta en la República Dominicana. Este acuerdo con UNICARIBE representa una apuesta por la formación de profesionales capaces de estructurar y gestionar proyectos con visión técnica, transparencia y compromiso con el interés público"Andrés Lugo RiskDirector ejecutivo de la Dgapp

    De su lado, Ricardo A. Ramírez Mendoza, rector de la Universidad del Caribe (Unicaribe), destacó la relevancia de este acuerdo.

    "La alianza con la Dgapp reafirma nuestra visión de una academia vinculada al desarrollo país. Estamos formando a los expertos que transformarán el modelo de gestión de servicios públicos e infraestructura en la República Dominicana, integrando criterios de sostenibilidad y eficiencia en cada solución que aportemos a la sociedad, Al final del día, las APP existen para que la sociedad dominicana viva mejor"Ricardo A. Ramírez MendozaRector de la Universidad del Caribe

    Implementación del Diplomado en Gestión y Financiación

    Como parte del acuerdo, ambas instituciones pondrán en marcha el Diplomado en Gestión y Financiación Privada de Infraestructuras y Servicios Públicos, concebido para capacitar a profesionales en el diseño, gestión y evaluación de proyectos APP bajo el marco de la Ley No. 47-20 de Alianzas Público-Privadas.

    La subdirectora de Promoción de la Dgapp, Izalia López, y la decana de la Escuela de Administración Municipal, Comunicación Política y Marketing Digital, Altagracia Tavárez, fueron determinantes en el acercamiento de ambas instituciones.

