Entidades acuerdan impulsar la educación en alianzas público-privadas
El convenio busca capacitar a profesionales en gestión de infraestructuras y servicios públicos
La Dirección General de Alianzas Público-Privadas (Dgapp) y la Universidad del Caribe (Unicaribe) firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer la formación especializada en materia de alianzas público-privadas (APP), una iniciativa orientada a robustecer el capital humano y ampliar el conocimiento técnico sobre este modelo en la República Dominicana.
- La firma fue rubricada por el director ejecutivo de la Dgapp, Andrés Lugo Risk, y el rector de Unicaribe, Ricardo A. Ramírez Mendoza.
De su lado, Ricardo A. Ramírez Mendoza, rector de la Universidad del Caribe (Unicaribe), destacó la relevancia de este acuerdo.
Implementación del Diplomado en Gestión y Financiación
Como parte del acuerdo, ambas instituciones pondrán en marcha el Diplomado en Gestión y Financiación Privada de Infraestructuras y Servicios Públicos, concebido para capacitar a profesionales en el diseño, gestión y evaluación de proyectos APP bajo el marco de la Ley No. 47-20 de Alianzas Público-Privadas.
La subdirectora de Promoción de la Dgapp, Izalia López, y la decana de la Escuela de Administración Municipal, Comunicación Política y Marketing Digital, Altagracia Tavárez, fueron determinantes en el acercamiento de ambas instituciones.