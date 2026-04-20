Decomisan 375 paquetes de cocaína y detienen a dos personas en costas de Baní

Las autoridades decomisaron ayer, domingo 19 de abril, un cargamento de 375 paquetes de presunta cocaína y apresaron a dos dominicanos en un operativo frente a las costas de Baní, provincia Peravia.

Las unidades operativas y de reacción, tras avistar una embarcación sospechosa dirigiéndose hacia las costas de la República Dominicana, activaron los protocolos de vigilancia, actuación e interdicción para neutralizar la lancha y arrestar a sus tripulantes, según establece un comunicado de prensa oficial.

Luego de varias horas de intensa persecución, las autoridades lograron intervenir la embarcación, (tipo Go Fast) a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, con dos hombres a bordo y 15 sacos, conteniendo un total de 375 paquetes de la sustancia, forrados con cinta adhesiva y con varios logotipos.

En el operativo participaron miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD), agencias de Inteligencia del Estado, quienes contaron con la cooperación internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/whatsapp-image-2026-04-20-at-113136-am-1-daef23af.jpeg Cargamento de presunta cocaína incautada en Baní. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/whatsapp-image-2026-04-20-at-113138-am-450f3b4a.jpeg Cargamento de presunta cocaína incautada en Baní. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/whatsapp-image-2026-04-20-at-113101-am-copia-0aee6a1a.jpeg Cargamento de presunta cocaína incautada en Baní. (FUENTE EXTERNA) ‹ ›

Durante la operación, fueron arrestados los dominicanos Ruddy Manuel Peralta y Carmelo Díaz, a quienes se ocupó un celular, documentos personales, agua, comestibles y otras evidencias de interés para el proceso investigativo.

Total de drogas incautadas en 2026

Según expresó el vocero de la DNCD, Carlos Devers, en lo que va de año la entidad ha incautado más de 10.3 toneladas.

"Esto refleja el liderazgo de la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico en la región", indicó Devers.

"Debemos destacar que la DNCD, con el apoyo del gobierno, la Armada de la República Dominicana, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Procuraduría, Agencias de Inteligencia del Estado y la Cooperación Internacional han continuado ampliando su capacidad cooperativa, confiscando durante este 2026 más de 10.3 toneladas de drogas, cifras que marcan el liderazgo de la República Dominicana en la lucha contra el narcotráfico en la región." Carlos Devers Vocero de la DNCD “

Respecto a los dos hombres capturados durante la incautación de la presunta droga, el vocero indicó que ya han sido puestos a disposición del Ministerio Público del municipio de Baní, para seguir ampliando la información en relación a la frustrada operación.

“Con este nuevo golpe, las autoridades demuestran su lis­teza y continuidad en la efectividad de las operaciones conjuntas y combinadas en contra de las estructuras de narcotráfico y el crimen organizado que intentan utilizar el territorio dominicano para sus actividades ilícitas”, expresó el vocero.

La droga fue enviada bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que determinará el tipo y peso exacto de la sustancia.