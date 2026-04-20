Faride llama a ayudar primero antes de grabar tras muerte de chofer en Santiago

La ministra de la Interior y Policía, Faride Raful, advirtió este lunes sobre el deterioro de la convivencia social y la creciente violencia colectiva, tras la muerte del conductor de un camión recolector de desechos sólidos, luego de ser atacado por una turba de motoristas el viernes 17 de abril en la provincia Santiago.

La funcionaria cuestionó la actitud de ciudadanos que, en medio del hecho, se limitaron a grabar mientras la víctima se desangraba, calificando esta conducta como una señal alarmante de deshumanización.

"Tenemos que reflexionar si queremos vivir en la sociedad del espectáculo donde grabamos frente a la tragedia sin auxiliar y sin hacer absolutamente nada; si queremos vivir en la cultura del desorden donde nadie quiera cumplir la ley y atacar a las autoridades cuando las mismas quieran hacerla cumplir..." Faride Raful Ministra de la Interior y Policía “

Acciones oficiales tras el ataque de motoristas a un chofer en Santiago

Tras la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta encabezada por el presidente Luis Abinader, Raful enfatizó sobre el peligro de las turbas y la justicia por mano propia.

"Cuando una turba de personas le cae arriba a otra, porque ha pasado un evento o porque ha habido un roce, dispuestos a matar y eliminar, tenemos que saber qué tipo de valores estamos fomentando en esta sociedad", señaló.

Subrayó que la solución no depende únicamente de las autoridades, sino de todos los sectores de la sociedad.

"Los medios de comunicación, los actores políticos, las academias y la ciudadanía tenemos que definir el rumbo del país", añadió la ministra.