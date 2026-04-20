×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
muerte chofer Santiago
muerte chofer Santiago

Faride llama a ayudar primero antes de grabar tras muerte de chofer en Santiago

Raful cuestiona la actitud de quienes grabaron el ataque en lugar de ayudar, señalando un alarmante deterioro de la convivencia social en el país

    Expandir imagen
    Faride llama a ayudar primero antes de grabar tras muerte de chofer en Santiago
    Faride Raful, ministra de Interior y Policía (FUENTE EXTERNA)

    La ministra de la Interior y Policía, Faride Raful, advirtió este lunes sobre el deterioro de la convivencia social y la creciente violencia colectiva, tras la muerte del conductor de un camión recolector de desechos sólidos, luego de ser atacado por una turba de motoristas el viernes 17 de abril en la provincia Santiago.

    La funcionaria cuestionó la actitud de ciudadanos que, en medio del hecho, se limitaron a grabar mientras la víctima se desangraba, calificando esta conducta como una señal alarmante de deshumanización.

    RELACIONADAS
    "Tenemos que reflexionar si queremos vivir en la sociedad del espectáculo donde grabamos frente a la tragedia sin auxiliar y sin hacer absolutamente nada; si queremos vivir en la cultura del desorden donde nadie quiera cumplir la ley y atacar a las autoridades cuando las mismas quieran hacerla cumplir..."Faride RafulMinistra de la Interior y Policía

    Acciones oficiales tras el ataque de motoristas a un chofer en Santiago

    • Tras la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta encabezada por el presidente Luis Abinader, Raful enfatizó sobre el peligro de las turbas y la justicia por mano propia.

    "Cuando una turba de personas le cae arriba a otra, porque ha pasado un evento o porque ha habido un roce, dispuestos a matar y eliminar, tenemos que saber qué tipo de valores estamos fomentando en esta sociedad", señaló. 

    Subrayó que la solución no depende únicamente de las autoridades, sino de todos los sectores de la sociedad.

    "Los medios de comunicación, los actores políticos, las academias y la ciudadanía tenemos que definir el rumbo del país", añadió la ministra.

    TEMAS -

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.