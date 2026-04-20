Faride: "El desorden de muchos motociclistas no puede seguirse permitiendo"

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ofrece declaraciones a la prensa junto al director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz, al concluir la reunión de cada lunes de la Fuerza de Tarea Conjunta. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La ministra de a interior y Policía, Faride Raful, abogó este lunes por una mayor fiscalización y cumplimiento de la ley sobre el uso de motocicletas, tras la muerte del chofer David Carlos Abreu Quesada a manos de una turba de motoristas en Santiago, un hecho que ha provocado consternación en todo el país.

Tras la reunión de Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por el presidente Luis Abinader, la funcionaria señaló que el caos vial provocado por parte de los conductores de estos vehículos no puede continuar, a nte lo que catalogó como una "cultura del desorden".

"El desorden que están haciendo muchos motociclistas en el país no puede seguirse permitiendo", enfatizó.

Raful explicó que el uso irregular de motocicletas continúa representando uno de los principales desafíos en materia de seguridad ciudadana, debido a su vinculación con distintos problemas que afectan la convivencia social y el orden público.

Detalló que estos vehículos están asociados a tres factores críticos, entre ellos: su alta incidencia en accidentes de tránsito, su utilización frecuente en robos y asaltos, y el hecho de que constituyen uno de los bienes más sustraídos en la República Dominicana.

""Alrededor del 75 % de los accidentes de tránsito involucra motocicletas, en su mayoría por incumplimiento de normas o falta de protección", indicó. " Faride Raful Ministra de Interior y Policía “

Refuerzo de operativos

La ministra indicó que desde el Gobierno se realizan esfuerzos coordinados, junto a la Policía Preventiva, para enfrentar problemáticas como las carreras clandestinas y otras infracciones.

"Tenemos que trabajar en la fiscalización para que las motocicletas se ajusten precisamente a las leyes. Nosotros hacemos un esfuerzo a través de la Digesett con la policía preventiva para que eso ocurra con el calibraje y con el tema de las carreras clandestinas que las hemos logrado controlar", expresó.

No obstante, consideró necesario avanzar en la concienciación ciudadana y evitar la normalización de conductas ilegales y poco humanas.

"Necesitamos un poco más de sensibilización respecto al tema y de que no banalicemos el incumplimiento de la ley frente a estos conductores que de manera prácticamente salvaje salen muchos de ellos", puntualizó.

Llamado a la ciudadanía

Raful insistió en que la seguridad no depende exclusivamente de las autoridades, sino también del comportamiento responsable de los ciudadanos. En ese sentido, exhortó a respetar las normas de tránsito y a evitar conductas que fomenten el desorden o la violencia.

La funcionaria reiteró que continuarán aplicando la ley con apego al debido proceso, al tiempo que impulsan medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y reducir los delitos asociados al uso de motocicletas.

"Tenemos que razonar qué tipo de sociedad queremos. Si queremos vivir en la sociedad del espectáculo donde grabamos frente a la tragedia sin auxiliar y sin hacer absolutamente nada. Si queremos vivir en la cultura del desorden donde nadie quiera cumplir la ley y atacar a las autoridades cuando las mismas quieren hacerla cumplir" puntualizó.