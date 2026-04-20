×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
asesinato en Santiago
asesinato en Santiago

Policía busca a dos hombres "altamente peligrosos" por el homicidio de un puertorriqueño en Santiago

Se trata de Saúl Hernández, alias "Wily", y Wedelyn Orlando Reyes Rodríguez, alias "Wesllin", ambos de 28 años

Raymond Clemente Navarro fue ultimado de un tiro durante un asalto en un car wash

    Expandir imagen
    Policía busca a dos hombres altamente peligrosos por el homicidio de un puertorriqueño en Santiago
    La Policía indicó que Hernández y Reyes Rodríguez son considerados peligrosos, por lo que exhortó a la ciudadanía a no enfrentarlos y a ofrecer cualquier información que facilite su captura. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    La Policía Nacional informó este lunes que persigue a dos hombres señalados como responsable del asalto en que murió a causa de un tiro del ciudadano puertorriqueño Raymond Clemente Navarro, de 52 años,  ocurrido la noche del 17 de abril en la avenida Hispanoamericana, en el distrito municipal de Canabacoa, provincia Santiago.

    Dijo que los dos individuos son "altamente peligrosos".

    Los buscados son Saúl Hernández, alias "Wily", y Wedelyn Orlando Reyes Rodríguez, alias "Wesllin", ambos de 28 años y residentes en Santiago de los Caballeros.

    La institución -en una nota de prensa- explicó que los sospechosos habrían actuado junto a Willi José León García, conocido como "Willito", quien ya fue arrestado, durante el asalto ocurrido en el establecimiento Car Wash y Villar Wilmer.

    RELACIONADAS
    • En el hecho, la víctima recibió una herida de bala que le provocó la muerte.

    La Policía indicó que Hernández y Reyes Rodríguez son considerados "altamente peligrosos", por lo que exhortó a la ciudadanía a no enfrentarlos y a ofrecer cualquier información que facilite su captura a través de los teléfonos 809-682-2151, extensiones 2456, 2435, 2437 y 2441.

    Llamado a entregarse

    Asimismo, reiteró que mantiene activa la búsqueda de los implicados y llamó a los prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente.

    Expandir imagen
    El buscado Saúl Hernández, alias "Wily".
    El buscado Saúl Hernández, alias "Wily". (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    El buscado  Wedelyn Orlando Reyes Rodríguez, alias "Wesllin".
    El buscado Wedelyn Orlando Reyes Rodríguez, alias "Wesllin". (FUENTE EXTERNA)
      TEMAS -

        Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.