Policía busca a dos hombres "altamente peligrosos" por el homicidio de un puertorriqueño en Santiago

La Policía indicó que Hernández y Reyes Rodríguez son considerados peligrosos, por lo que exhortó a la ciudadanía a no enfrentarlos y a ofrecer cualquier información que facilite su captura. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Policía Nacional informó este lunes que persigue a dos hombres señalados como responsable del asalto en que murió a causa de un tiro del ciudadano puertorriqueño Raymond Clemente Navarro, de 52 años, ocurrido la noche del 17 de abril en la avenida Hispanoamericana, en el distrito municipal de Canabacoa, provincia Santiago.

Dijo que los dos individuos son "altamente peligrosos".

Los buscados son Saúl Hernández, alias "Wily", y Wedelyn Orlando Reyes Rodríguez, alias "Wesllin", ambos de 28 años y residentes en Santiago de los Caballeros.

La institución -en una nota de prensa- explicó que los sospechosos habrían actuado junto a Willi José León García, conocido como "Willito", quien ya fue arrestado, durante el asalto ocurrido en el establecimiento Car Wash y Villar Wilmer.

En el hecho, la víctima recibió una herida de bala que le provocó la muerte.

La Policía indicó que Hernández y Reyes Rodríguez son considerados "altamente peligrosos", por lo que exhortó a la ciudadanía a no enfrentarlos y a ofrecer cualquier información que facilite su captura a través de los teléfonos 809-682-2151, extensiones 2456, 2435, 2437 y 2441.

Llamado a entregarse

Asimismo, reiteró que mantiene activa la búsqueda de los implicados y llamó a los prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/whatsapp-image-2026-04-20-at-164449-8a0a7c84.jpeg El buscado Saúl Hernández, alias "Wily". (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/whatsapp-image-2026-04-20-at-164450-7a06b4ba.jpeg El buscado Wedelyn Orlando Reyes Rodríguez, alias "Wesllin". (FUENTE EXTERNA) ‹ >