Policía identifica al presunto autor de muerte de chofer en Santiago; dice es "altamente peligroso"

De acuerdo con las investigaciones, Jhovanny de Jesús Metz Cruz actuó junto a varios motoristas; siete de ellos ya fueron sometidos a la justicia. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional identificó la noche de este lunes a Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias "Macho", de 28 años, como el presunto "autor" del homicidio con arma blanca del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada, quien murió tras ser atacado por una turba de motoristas que lo persiguió luego de un supuesto accidente de tránsito.

La institución del orden -en una nota de prensa- explicó que busca activamente a Metz Cruz mediante la orden de arresto número 2026-AJ0030957-8, por su presunta implicación en el hecho.

Cómo ocurrió el suceso

Abreu Quezada falleció a causa de una herida de arma blanca, tras ser atacado por una turba de motoristas.

El hecho ocurrió el pasado viernes 17 de abril de 2026 en un área de estacionamiento del Palacio de Justicia de Santiago, luego de un supuesto conflicto de tránsito, mientras la víctima realizaba labores de recolección de desechos sólidos.

De acuerdo con las investigaciones, Metz Cruz habría actuado junto a varios motoristas; siete de ellos ya fueron sometidos a la justicia.

La Policía exhortó al sospechoso a entregarse por la vía que considere pertinente, a fin de responder por los hechos que se le imputan.

La entidad agregó que continuará las labores de búsqueda hasta apresarlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público.

En la solicitud de medida de coerción, el Miniserio Público dijo que había una persona prófuga por el hecho, que tipificó de asesinato y solicitó prisión preventiva como medida de coerción. El conocimiento de la coerción fue reenviado para este miércoles 22 de abril.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/whatsapp-image-2026-04-20-at-103252-pm-ee11bf45.jpeg Afiche suministrado por la Policía Nacional. (FUENTE EXTERNA)