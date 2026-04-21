Firman acuerdo para elevar estándares en la industria de la belleza en República Dominicana

Firma de convenio interinstitucional entre Unibella y la Universidad Dominicana San Valero. ( JOLIVER BRITO / DIARIO LIBRE )

En un paso decisivo hacia la transformación de la industria de la belleza en la República Dominicana, la Asociación de Academias y Profesionales de la Belleza Unibella, y la Universidad Dominicana San Valero firmaron este martes un convenio interinstitucional orientado a elevar la formación, certificación y calidad profesional del sector.

Durante la actividad, se destacó que esta alianza busca integrar la experiencia práctica de miles de profesionales con una estructura académica sólida, permitiendo así el desarrollo de estándares más elevados y sostenibles en el tiempo.

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Programas anunciados

Como parte de este acuerdo, fue anunciado el Programa de Validación de Experiencias Profesionales Unibella, una iniciativa que permitirá a especialistas de la belleza, y estilismo la validar formalmente sus conocimientos y habilidades, aun cuando no cuenten con formación académica tradicional.

Cabe resaltar que estos son programas de certificación.

Asimismo, se presentó el Diplomado de Habilitación Docente para Profesionales de la Estética y la Cosmetología, orientado a fortalecer la calidad de la enseñanza en el sector, mediante la formación de instructores con competencias pedagógicas y respaldo institucional, avalado por la Universidad Dominicana San Valero y con proyección internacional.

Sobre las entidades

Unibella es una asociación de academias y profesionales que buscan elevar los estándares de formación, ética e innovación en la industria de la cosmetología y el bienestar.

Por su parte la Universidad Dominicana San Valero (Unisva) es una institución perteneciente al Grupo San Valero de España, con más de 70 años de experiencia en educación técnica y profesional.

Durante el acto protocolar, que incluyó intervenciones institucionales, firma del convenio y espacio para medios de comunicación, se reiteró que esta iniciativa no solo impactará a los profesionales actuales, sino que abrirá nuevas oportunidades de formación para futuras generaciones.

Con este acuerdo, ambas instituciones apuestan por consolidar una nueva etapa en la que la industria de la belleza en el país se proyecte como un sector estructurado, competitivo y alineado con los estándares educativos internacionales.