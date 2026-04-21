Obispos piden al Gobierno que medidas por crisis internacional afecten menos a los pobres

Representantes de la iglesia católica y el Gobierno en diálogo por la crisis en Irán en la sede de la Conferencia del Episcopado este 21 de abril de 2026. Al centro el monseñor Héctor Rodríguez y los ministros Andrés Bautista (i) y Eduardo Sanz Lovatón (d). ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Luego de la reunión con el Gobierno, el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Héctor Rodríguez, aseguró que las autoridades deben priorizar que las clases más pobres sean las menos impactadas por las medidas de mitigación frente a la guerra en el golfo Pérsico.

"Hasta donde sea posible, como es una crisis que golpea a todos (...), que los bolsillos, los ingresos y la situación de los pobres sean los menos impactados posibles, sabiendo que es una crisis que llega a todos", destacó.

El monseñor indicó que recomendaron al Poder Ejecutivo realizar "una planificación clara" y socializarla con la población para generar certeza frente a los pasos que se den para disminuir el impacto del conflicto bélico en el país.

"Parte de nuestra sugerencia ha sido que hagan una planificación clara, que se la comuniquen a la población; nos parece bien, porque eso ayuda a mantener la calma, ya que al menos se sabe que hay un plan y cuál es", manifestó.

El líder eclesiástico expresó que la Iglesia católica está en la mejor disposición de colaborar frente a esta situación, pero que "las medidas deben ser tomadas por nuestro gobierno".

Reunión con el Gobierno

Este martes, una comisión encabezada por los ministros de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; el administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, y de Administración Pública, Sigmund Freund, visitó al Consejo Permanente del Episcopado Dominicano.

Por parte del Episcopado Dominicano participaron monseñor Héctor Rodríguez, presidente de la Conferencia; Jesús Castro, vicepresidente; Faustino Burgos, secretario general; Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de San Francisco de Macorís; y Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de Barahona, quienes integran el consejo.

El propósito del encuentro fue compartir con los representantes de la Iglesia el plan que ejecuta el Gobierno ante la actual crisis internacional.

Sanz Lovatón explicó que, como parte del plan gubernamental para mitigar los efectos de esta crisis en los sectores más vulnerables, se han destinado ya casi 10,000 millones de pesos en subsidios a los combustibles y a los fertilizantes para evitar una posible escalada inflacionaria.

Ejes fundamentales

Durante la reunión, los funcionarios explicaron a los sacerdotes los ejes fundamentales del plan del Gobierno para enfrentar la situación actual.

Los tres pilares de estas medidas son proteger el bolsillo de la población frente a la inflación, preservar la producción y el empleo, y que el Estado absorba el mayor costo de estas acciones.

La prioridad es mantener sin cambios la canasta básica y el transporte mediante la asignación de subsidios a los combustibles y fertilizantes, junto con el monitoreo constante de los precios.

Asimismo, se contempla la reasignación de recursos hacia la protección social y el seguimiento estricto del tipo de cambio y las tasas para mantener la estabilidad de los precios.

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