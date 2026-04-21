Defensor del Pueblo llama a sanción ejemplar tras muerte de chofer en Santiago

El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, condenó enérgicamente este martes la muerte del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada en Santiago tras ser atacado por motoristas, calificando el hecho como un acto criminal que debe ser sancionado con todo el peso de la ley.

"Se trataba de un hombre trabajador que, en medio de su actividad, fue abordado por delincuentes, porque no se les puede llamar de otra manera. Independientemente de la razón, el asesinato es castigado por la ley", expresó Ulloa tras concluida la juramentación de la nueva directiva 2026-28 de la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur.

El funcionario hizo un llamado directo al Ministerio Público para que instrumente un expediente "real y serio", que garantice una sanción proporcional al crimen cometido.

Asimismo, exhortó a una reflexión colectiva, señalando que no solo el Estado falló en este caso, sino también la sociedad. "Desde el punto de vista real, todos podemos ser llevados a un juicio moral y legal. La insensibilidad no puede apoderarse de la República Dominicana", sostuvo.

Ulloa también instó a las instituciones responsables del tránsito y la seguridad vial a asumir un control más efectivo del territorio, dentro del marco legal vigente. Indicó que organismos como la Policía Nacional y las entidades de tránsito deben fortalecer su accionar para prevenir este tipo de hechos.

En ese sentido, subrayó la necesidad de que cada actor del Estado cumpla con su rol. Señaló que el sistema judicial debe realizar investigaciones internas para esclarecer lo ocurrido, incluyendo acciones dentro del Palacio de Justicia si fuese necesario. De igual forma, mencionó la importancia de la transparencia en los procesos judiciales y el rol de los medios de comunicación en informar con responsabilidad.

El defensor del pueblo lamentó que el nuevo Código Penal no esté en vigor, ya que, según explicó, habría permitido imponer sanciones más severas. No obstante, insistió en que el caso debe servir como ejemplo para que se respete la vida humana, advirtiendo que la insensibilidad no puede imponerse.

"Todos estamos transitando en las calles y merecemos la seguridad que nos garantiza la Constitución", concluyó.

El director general del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, no quiso ofrecer declaraciones sobre el tema.