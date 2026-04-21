Interior y Policía destruye 2,268 armas de fuego incautadas

Parte de las armas incaudatas por las autoridades y destruidas por el Ministerio de Interior y Policía. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 2,268 armas de fuego incautadas por el Estado fueron destruidas por el Ministerio de Interior y Policía (MIP) este martes, entre las que había revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera.

La institución informó que también fueron desintegradas 12,431 armas blancas , incluyendo cuchillos, machetes y puñales.

"La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia", afirmó la ministra de Interior, Faride Raful, al encabezar el acto.

Interior y Policía indicó que esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de la estrategia para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.

Esfuerzo conjunto

El Ministerio de Interior y Policía dijo que esta fue la segunda jornada de destrucción de armas realizada en los últimos cuatro meses, lo que representa el cumplimiento de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.

La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, ubicadas en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.

"Esta es la segunda jornada realizada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles", dijo el ministerio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/843669c8-4ce4-4ddc-89af-16aa630faaeb-10f2ec8d.jpg (FUENTE EXTERNA)

Para Fernando de La Vega, representante en el país de la empresa multinacional, la jornada refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto social y ambiental.

"Tenemos un firme propósito de construir soluciones que transforman, y es lo que hacemos hoy en este gran patio de chatarra", expresó.

En el acto también estuvieron presentes el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz; y la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Inicia, Anyarlene Bergés.

También representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.