El presidente de Fenamoto condena ataque a chofer en Santiago y defiende a miembros del gremio

El presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto), Oscar Almánzar. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto), Oscar Almánzar, condenó este martes la acción violenta atribuida a un grupo de motoristas en Santiago, al tiempo que aseguró que ese tipo de hechos no representa la práctica ni los valores de la organización que dirige.

Durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana, el dirigente explicó que no todas las personas que se desplazan en motocicleta prestan servicio de motoconcho, por lo que consideró incorrecto generalizar los hechos y atribuirlos automáticamente al sector organizado.

"No todo el que está en la calle en un motor es motoconchista. Hay deliveries, mensajeros, personas que usan motocicletas para transportarse y otros que cometen hechos delictivos", indicó.

Todo esto surge a raíz del suceso ocurrido el pasado viernes 17, cuando el chofer de un camión recolector de desechos, Deivy Carlos Abreu Quezada, resultó herido con un arma blanca y posteriormente falleció, dejando en la orfandad a cinco hijos, dos de ellos menores de edad.

El hecho ha consternado profundamente a la sociedad dominicana y ha generado un amplio debate sobre la seguridad y el orden en las vías públicas.

Oscar Almánzar sostuvo que la entidad que dirige rechaza cualquier manifestación de violencia y que, con casi tres décadas de existencia, ha trabajado en la organización del sector motoconchista a nivel nacional.

"Desde Fenamoto hemos condenado ese acto vandálico que cometieron esos motoristas en la ciudad de Santiago. Esa no es la práctica de nosotros", expresó.

Almánzar también defendió los controles internos que, según afirmó, aplica Fenamoto para admitir nuevos miembros en sus filas. Señaló que a los afiliados se les exige documentación de buena conducta y pruebas antidopaje como parte del proceso de depuración.

"Cuando un miembro va a ingresar, se le pide su papel de buena conducta. Además, junto a las autoridades se han realizado pruebas antidoping, y quien no cumpla sale de los sindicatos", manifestó.

Asimismo, insistió en la necesidad de una regulación más amplia del uso de motocicletas en el país, incluyendo licencias, seguros obligatorios, educación vial y mayor fiscalización por parte de las autoridades.

Almánzar informó que Fenamoto cuenta actualmente con 78,000 miembros afiliados en 27 provincias, a quienes definió como trabajadores dedicados diariamente al servicio del motoconcho y al sustento de sus familias.

Acciones legales

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago fijó para el próximo miércoles 22 de abril, en horas de la mañana, la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra siete detenidos.

Los procesados son: Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kelvin Francisco Metz Cruz. Una octava persona no identificada por las autoridades está prófuga.

El Ministerio Público ha calificado el caso como asesinato y asociación de malhechores.