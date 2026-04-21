A casi cinco años de su desaparición, encuentran en Sosúa restos de Carli Franchesca Guzmán Roche

Carli Franchesca Guzmán Roche, de 22 años, desapareció en septiembre de 2021 en Sosúa, Puerto Plata. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público profundiza las investigaciones sobre la muerte de Carli Franchesca Guzmán Roche, reportada como desaparecida a los 22 años de edad en el 2021. Las autoridades encontraron sus restos en enero pasado en los terrenos de una villa ubicada en el municipio Sosúa, provincia de Puerto Plata.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó esta semana que los restos corresponden a la joven. La identificación se realizó mediante pruebas de ADN.

Para establecer la identidad, el Inacif tomó muestras biológicas de un hijo de la víctima, lo que permitió validar científicamente la correspondencia de los restos hallados con la joven desaparecida hace cinco años.

A Guzmán Roche, residente en el municipio de Baní, provincia Peravia, la reportaron como desaparecida el 13 de septiembre de 2021 ante la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional.

Desde entonces, sus familiares emprendieron una búsqueda constante, que incluyó manifestaciones pacíficas frente a la comandancia policial de Sosúa, en reclamo de mayores esfuerzos para dar con su paradero.

Familiares de desaparecidos

Evelyn Abreu, presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Asodofade), recordó que este fue uno de los primeros casos asumidos por la entidad. Durante años, los allegados de la joven insistieron en obtener respuestas sin éxito.

Según los denunciantes, la joven salió de su vivienda el 2 de septiembre de 2021 tras recibir la invitación de un amigo para dirigirse a una villa en Sosúa. Mantuvieron comunicación telefónica con ella hasta el día 5 de ese mismo mes.

Aunque no se ofrecieron detalles oficiales concluyentes, Abreu indica que los familiares sostienen sospechas sobre un ciudadano norteamericano con quien, según testigos, vieron a la víctima por última vez. Aseguran que las osamentas las encontraron en la residencia que en su momento perteneció a ese extranjero, luego de que una persona que realizaba una zanja en el patio hiciera el hallazgo. La propiedad, según indicaron, cambió de dueño.

El sepelio de la joven se realizó este martes 21, mientras que el fiscal Kelmin Duncan, representante del Ministerio Público en Puerto Plata, informó que tras la identificación de los restos el caso pasa a calificarse como un homicidio.

El Ministerio Público informó que un equipo de fiscales realizan las diligencias de lugar para esclarecer el caso y "proceder con el sometimiento a la justicia contra la persona o las personas" con los que se establezcan vinculación al crimen.