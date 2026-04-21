Se entrega hombre que era buscado por la muerte de un puertorriqueño en Santiago

La Policía Nacional informó este martes que un hombre que estaba siendo perseguido por su presunta implicación en la muerte de un ciudadano puertorriqueño, ocurrida durante un asalto el pasado 17 de abril en el distrito municipal de Canabacos, se entregó en el Palacio de Justicia de la provincia Santiago.

Se trata de Wedelyn Orlando Reyes Rodríguez, alias "Wesllin", de 28 años, quien se presentó ante las autoridades en compañía de su representante legal, luego de que en su contra se emitiera una orden de búsqueda y captura por su presunta participación en el asesinato de Raymond Clemente Navarro, de 52 años.

Detalles confirmados del caso y los implicados

Según las investigaciones, Reyes Rodríguez, habría actuado junto a Saúl Hernández, alias "Wily", aún prófugo, y Willi José León García (a) "Willito", quien ya se encuentra bajo arresto, en el asalto perpetrado en el establecimiento Car Wash y Villar Wilmer, donde la víctima recibió una herida de arma de fuego que le provocó la muerte.

La institución del orden destacó que el detenido posee antecedentes por hechos similares, ya que en el año 2020 fue sometido a la justicia por su vinculación en un caso en el que resultó muerto el raso Tommis Rafael Mora Andújar, durante un enfrentamiento armado ocurrido en el sector Jacagua.

Señaló que, en ese hecho, el hoy detenido fue apresado junto a otros implicados tras una persecución policial, ocupándose armas de fuego y motocicletas utilizadas en la acción delictiva.

La Policía Nacional reiteró que continúa la búsqueda activa del prófugo Saúl Hernández (a) "Wily", al tiempo que exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que contribuya a su captura.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras avanzan las investigaciones del caso.