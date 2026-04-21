Una mujer embarazada de 22 años y su hijo de 4, entre víctimas del accidente en la 6 de Noviembre

Miembros de la Defensa Civil mientras asisten en el accidente en la autopista 6 de Noviembre la tarde de este martes 21 de abril. Un camión impactó tipo volteo embistió a una mujer embarazada, su hijo y un hombre de 62 años. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades identificaron la tarde de este martes a las tres personas que perdieron la vida al ser embestidas por un camión tipo volteo en la autopista 6 de Noviembre, en el distrito municipal Hatillo, en la provincia San Cristóbal.

Los occisos son Morelia Isabel Marte, de 22 años y en estado de embarazo; Matías Soto, de cuatro años e hijo de la víctima. La otra persona fallecida es el señor Valerio Lucas, de 62 años, quien expiró mientras recibía atención médica en el Hospital Regional Universitario y Docente Juan Pablo Pina, donde fue trasladado.

Se desconoce el tiempo de gestación que tenía la joven fallecida.

Los hoy fallecidos fueron impactados por el camión mientras esperaban transporte en una parada. De acuerdo al informe de la Defensa Civil, la placa del vehículo pesado es L267890. Su conductor no ha sido identificado.

Acciones de las autoridades y rescate

La entidad no especificó si éste resultó herido, pero precisa que causó el "siniestro al deslizarse" por la vía.

El rescate de los cuerpos concluyó a las 3:00 de la tarde y fue ejecutado por la unidad de Operaciones de Recuperación de la dirección Regional Valdesia y Provincial San Cristóbal Defensa Civil.

Las entidades que participaron en las acciones de respuestas fueron: la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Policía Nacional de San Cristóbal, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Asistencia a Emergencias Hospitalarias (DAEH), entre otras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/21/whatsapp-image-2026-04-21-at-55557-pm-8eaf4a6e.jpeg Morelia Isabel Marteen fotografía que muestra su avanzado estado de embarazo. (FUENTE EXTERNA)