El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Héctor Rodríguez, calificó como «vergonzoso» el acto en que una turba de motoconchistas persiguió a un chofer en la provincia Santiago hasta propinarle una estocada mortal con arma blanca.

El hecho, que ha causado indignación en todo el país, fue descrito como un acto deplorable y ajeno a una sociedad dominicana. «Es vergonzoso para nosotros como sociedad, y yo espero que se haga justicia y que trabajemos y luchemos en la educación desde la familia», manifestó.

El monseñor insistió en que la situación llama a fortalecer la familia y la educación. Expresó que la Iglesia católica defiende que la dignidad del ser humano sea respetada, lo que afirma no ocurrió en el caso de Santiago.

El caso

Deivy Carlos Abreu Quezada era chofer de un camión recolector de basura en Santiago y murió tras ser atacado por motoristas, el pasado viernes 17 de abril.

El hombre dejó en la orfandad a cinco hijos, dos de ellos menores de edad. El caso se encuentra todavía en investigación y han detenido a siete personas. Su hermana, solo identificada como Celine, adelantó que la familia emprenderá acciones legales para que se haga justicia.

Deivy Carlos Abreu Quezada era oriundo de Constanza y se trasladó a Santiago en busca de mejores oportunidades laborales.

Abreu Quezada tenía más de nueve meses como empleado de la Compañía de Limpieza Urbana (Comlursa).

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