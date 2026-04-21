Mejora estado de salud de joven de 18 años herida de bala en la cabeza en Santiago

La joven agredida recibe asistencia médica en el hospital regional universitario José María Cabral y Báez. ( DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ )

La joven Ailín María Rodríguez, de 18 años, quien resultó herida de bala en la cabeza en un hecho atribuido a un agente de la Policía Nacional, muestra signos de mejoría tras permanecer varios días ingresada en un centro de salud de Santiago.

De acuerdo con la neurocirujana Cristina Martínez, la paciente fue llevada la madrugada del pasado día 18, alrededor de la 1:45 a.m., al hospital regional universitario José María Cabral y Báez, en estado delicado.

Explicó que la paciente presentaba deterioro neurológico, desorientación, hemiplejia del lado derecho y una herida de arma de fuego en el hemicráneo izquierdo.

La especialista detalló que la joven fue referida de inmediato al área de neurocirugía y sometida a una intervención de emergencia, en la que se logró controlar el sangrado cerebral, así como tratar el hematoma y la contusión hemorrágica provocados por el proyectil.

"Actualmente, la paciente se encuentra estable dentro de su condición neurológica. Ha recuperado parcialmente la movilidad de su hemicuerpo, está despierta, se alimenta y reconoce a sus familiares", indicó Martínez.

La doctora señaló que la bala se fragmentó al momento del impacto, por lo que algunos restos no pudieron ser extraídos durante la cirugía.

Asimismo, destacó que, a pesar de las fracturas y lesiones intracraneales que presentaba, la evolución ha sido favorable.

El personal médico del Cabral y Báez mantiene expectativas positivas sobre su recuperación.

Resaltan que la rápida intervención fue determinante para estabilizarla y mejorar su pronóstico.

Contexto del incidente

El hecho ocurrió durante una intervención policial la noche del viernes en el municipio de Navarrete. Según el testimonio de Norman Guarionex Rodríguez, padre de la joven, ella se trasladaba en una yipeta junto a dos amigos alrededor de las 11:00 de la noche, cuando fueron interceptados por una patrulla policial.

De acuerdo con su relato, los agentes habrían abierto fuego contra el vehículo tras un incidente en la vía.

Hasta el momento, desde la uniformada no se han pronunciado sobre el caso.