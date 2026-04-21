Autoridades desmantelan estructura de juegos clandestinos y apresan a cinco personas en La Romana
Entre los detenidos se encuentra Johan Argenis Matos, alias 'Bobine', quien era buscado por múltiples órdenes de arresto
Agentes de la Policía Nacional, adscritos a Dintel, desmantelaron una estructura de juegos clandestinos este martes, en el sector Villa Verde en la provincia La Romana, donde ocuparon dos máquinas tragamonedas artesanales utilizadas para actividades ilícitas.
- Además, durante el hecho apresaron a cinco personas en el distrito municipal de Cumayasa identificado como Johan Argenis Matos, alias "Bobine", señalado como cabecilla del grupo y buscado mediante múltiples órdenes de arresto.
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Detalles de los detenidos y evidencias incautadas
- También, fueron detenidos Hency Santana Fulgencio, de 18 años; Luis José Chavalier Rodríguez, de 24; y Ángel Erlin René de 19 años.
Las autoridades informaron que, tanto los detenidos como las evidencias fueron enviados ante el Ministerio Público para fines de lugar correspondiente.