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Policía Nacional La Romana
Policía Nacional La Romana

Autoridades desmantelan estructura de juegos clandestinos y apresan a cinco personas en La Romana

Entre los detenidos se encuentra Johan Argenis Matos, alias 'Bobine', quien era buscado por múltiples órdenes de arresto

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
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Autoridades desmantelan estructura de juegos clandestinos y apresan a cinco personas en La Romana
Hombres detenidos en La Romana. (FUENTE EXTERNA)

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a Dintel, desmantelaron una estructura de juegos clandestinos este martes, en el sector Villa Verde en la provincia La Romana, donde ocuparon dos máquinas tragamonedas artesanales utilizadas para actividades ilícitas.

  • Además, durante el hecho apresaron a cinco personas en el distrito municipal de Cumayasa identificado como Johan Argenis Matos, alias "Bobine", señalado como cabecilla del grupo y buscado mediante múltiples órdenes de arresto.

Detalles de los detenidos y evidencias incautadas

  • También, fueron detenidos Hency Santana Fulgencio, de 18 años; Luis José Chavalier Rodríguez, de 24; y Ángel Erlin René de 19 años.

Las autoridades informaron que, tanto los detenidos como las evidencias fueron enviados ante el Ministerio Público para fines de lugar correspondiente.

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Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.