Autoridades desmantelan estructura de juegos clandestinos y apresan a cinco personas en La Romana

Hombres detenidos en La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a Dintel, desmantelaron una estructura de juegos clandestinos este martes, en el sector Villa Verde en la provincia La Romana, donde ocuparon dos máquinas tragamonedas artesanales utilizadas para actividades ilícitas.

Además, durante el hecho apresaron a cinco personas en el distrito municipal de Cumayasa identificado como Johan Argenis Matos, alias "Bobine", señalado como cabecilla del grupo y buscado mediante múltiples órdenes de arresto.

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Detalles de los detenidos y evidencias incautadas

También, fueron detenidos Hency Santana Fulgencio, de 18 años; Luis José Chavalier Rodríguez, de 24; y Ángel Erlin René de 19 años.

Las autoridades informaron que, tanto los detenidos como las evidencias fueron enviados ante el Ministerio Público para fines de lugar correspondiente.