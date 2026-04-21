RD reafirma su apoyo a la libertad de navegación ante tensiones en el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más importantes del mundo para el comercio de energía. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana emitió este martes un comunicado en el que fija su posición sobre la evolución del entorno internacional en medio del conflicto en el estrecho de Ormuz, subrayando la importancia del respeto al derecho internacional y a la libertad de navegación.

El Gobierno de República Dominicana señaló que sigue con atención la evolución del entorno internacional, caracterizado por desafíos crecientes que inciden tanto en la estabilidad económica global como en el ejercicio efectivo de la soberanía de los Estados, en un contexto de creciente interdependencia.

En su condición de Estado insular del Caribe, ubicado en una posición geoestratégica en las Américas, República Dominicana subraya que el derecho a la navegación constituye un principio esencial del orden internacional contemporáneo y un factor determinante para la estabilidad económica global y la preservación de la paz y la seguridad internacionales.

El comunicado destaca que el acceso libre, seguro y continuo a las rutas marítimas resulta indispensable para garantizar la comunicación entre las naciones, el abastecimiento oportuno de bienes y servicios, y la sostenibilidad de las actividades comerciales.

En consecuencia, el país enfatiza la necesidad de que estos derechos sean plenamente respetados conforme al derecho internacional, en particular a lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).

La Cancillería recuerda que dicha convención consagra principios fundamentales como la libertad de navegación, el paso inocente en el mar territorial y el paso en tránsito por los estrechos utilizados para la navegación internacional.

Estabilidad regional

Asimismo, el texto establece que estos derechos deben ejercerse de conformidad con el derecho internacional y con el debido respeto a la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de los Estados ribereños, evitando cualquier acción que pueda comprometer la estabilidad regional o el orden jurídico internacional.

En ese sentido, República Dominicana reitera su firme compromiso con el respeto irrestricto del derecho internacional e insta a todos los Estados a abstenerse de adoptar medidas que limiten o vulneren la libre navegación fuera de los marcos legalmente establecidos.

De igual forma, exhorta al fortalecimiento de la cooperación internacional y al apego a normas claras, previsibles y equitativas que garanticen un entorno marítimo seguro y estable.

Finalmente, el Gobierno dominicano reafirma que la preservación de la libertad de navegación no solo constituye una obligación jurídica, sino también una condición indispensable para la prosperidad económica, la convivencia pacífica y el bienestar de los pueblos.