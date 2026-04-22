Persisten en colmados ventas de especias y bicarbonato sin registro sanitario

Bicarbonato y especias vendidas sin registro sanitario en colmados de la capital. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUÍO )

La venta de bicarbonato y especias como canela, orégano y clavo dulce, envueltas en papel reciclado, sin registro sanitario y con exposición de datos personales, se mantiene como una práctica común en colmados del Distrito Nacional, pese a las advertencias de las autoridades sobre el riesgo que representa para la salud.

Aunque el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) anunció un operativo para retirar estos productos del mercado, en barrios de la capital como San Carlos, Villa Consuelo y Villa Juana, aún pueden encontrarse en simples empaques transparentes que incumplen con las normas establecidas.

Según la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), el uso de materiales no aptos para el contacto con alimentos, como papeles con tintas potencialmente tóxicas, constituye una violación sanitaria.

Tanto el bicarbonato como las especias suelen comercializarse en pequeñas bolsas plásticas grapadas a trozos de papel reutilizado, en los que suelen aparecer datos personales como nombres, teléfonos y hasta números de cédulas.

Usualmente, la pequeña hoja de papel reciclado utilizada por los comercializadores proviene de instituciones públicas, lo que explica por qué la información personal de algunas personas queda al descubierto. No obstante, esto constituye una violación de normativas que garantizan la protección de datos, como la Ley 172-13.

Peligro para los consumidores

Pro Consumidor reconoció que esta práctica representa un grave riesgo para la salud de los consumidores, al tratarse de un producto de consumo sin ningún tipo de control ni garantía de calidad.

Asimismo, Digemaps advirtió que el consumo de estos productos un riesgo significativo para la población, dado a que el fraccionamiento en presentaciones pequeñas suele realizarse sin cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), lo que aumenta la posibilidad de contaminación cruzada debido a la falta de controles sanitarios adecuados.

En ese sentido, recomienda a los consumidores verificar siempre que los productos cuenten con número de registro sanitario, así como un etiquetado claro, legible y en español, conforme a la NORDOM 53, que establece los requisitos generales para marcar los envases o embalajes de todos los alimentos preenvasados.

De igual manera, Pro Consumidor exhorta a la ciudadanía a adquirir productos debidamente registrados y etiquetados, así como a denunciar cualquier irregularidad que detecten en el mercado.