Helicóptero de la Fuerza Aérea sufre accidente en San Isidro; tripulación resulta ilesa

Un helicóptero AgustaWestland AW139 de la Fuerza Aérea dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Un helicóptero modelo AgustaWestland AW139, perteneciente a la Fuerza Aérea de la República Dominicana, sufrió un accidente la tarde del miércoles mientras realizaba un vuelo de entrenamiento en las inmediaciones de la Base Aérea de San Isidro, informó el Ministerio de Defensa mediante un comunicado oficial.

La institución precisó que la tripulación salió ilesa del incidente, sin registrarse pérdidas humanas ni lesiones de consideración. Este hecho, según el organismo, evidencia la adecuada preparación y capacidad de respuesta del personal a bordo ante situaciones de emergencia.

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Daños materiales

De acuerdo con el reporte preliminar, la aeronave presenta algunos daños materiales, aunque aún no se ha determinado su magnitud exacta.

El Ministerio indicó que será el proceso de investigación en curso el que establecerá con precisión tanto las causas del accidente como el alcance real de los daños.

En ese sentido, las autoridades confirmaron el inicio de una investigación exhaustiva conforme a los protocolos establecidos. Hasta tanto concluyan las evaluaciones técnicas y periciales en el lugar, no se ofrecerán mayores detalles sobre lo ocurrido.

El comunicado también señala que el helicóptero cuenta con cobertura de seguro vigente, en línea con los procedimientos institucionales.

El Ministerio de Defensa reiteró su compromiso con la seguridad operacional, la transparencia y el cumplimiento riguroso de los estándares que rigen las operaciones aéreas militares en el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/whatsapp-image-2026-04-22-at-91703-pm-4a1400d8.jpeg Comunicado del Ministerio de Defensa. (FUENTE EXTERNA)

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