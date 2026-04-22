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bebé muerta
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Interrogan a más de 10 personas tras hallazgo del cadáver de una niña en mochila en Los Girasoles

Policía informa que aún no hay detenidos y avanza la investigación

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    Interrogan a más de 10 personas tras hallazgo del cadáver de una niña en mochila en Los Girasoles
    Agentes de la Policía Nacional acudieron este miércoles al sector Los Girasoles I del Distrito Nacional, para continuar con las investigaciones. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

    Más de diez personas han sido entrevistadas en el marco de las investigaciones por el hallazgo del cadáver de una niña de un año dentro de una mochila, en una cañada del sector Los Girasoles en el Distrito Nacional.

    La menor fue identificada como Ruth Angélica Mota Martínez, cuyo caso ha generado consternación en la comunidad.

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    Lugar donde fue encontrada la menor de edad.
    Lugar donde fue encontrada la menor de edad. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)
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    Lugar donde fue encontrada la menor de edad.
    Lugar donde fue encontrada la menor de edad. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)
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    Lugar donde fue encontrada la menor de edad.
    Lugar donde fue encontrada la menor de edad. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

      El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que hasta el momento no se han producido detenciones, mientras los equipos trabajan en la consolidación de la línea investigativa que permita establecer responsabilidades.

      Detalló que entre las personas entrevistadas figuran los padres de la niña, como parte de las diligencias que se desarrollan en coordinación con el Ministerio Público y la jurisdicción especializada de niños, niñas y adolescentes.

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      Abuela de la menor encontrada sin vida en la cañada.
      Abuela de la menor encontrada sin vida en la cañada. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)
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      Comunitaria habla sobre el caso de la menor de edad.
      Comunitaria habla sobre el caso de la menor de edad. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

        Indicó además que el cuerpo fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se le practicará la autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte y establecer si existen signos de violencia.

        Aún se esta recolectando evidencias

        Las autoridades continúan recolectando evidencias y testimonios en el entorno donde ocurrió el hecho, como parte de la fase inicial del proceso investigativo.

        Pesqueira reiteró que las indagatorias se realizan conforme a los protocolos establecidos y bajo el debido proceso. "Hay un debido proceso que debemos de cumplir, y tan pronto tengamos mayores detalles, con mucho gusto, los vamos a dar a conocer", expresó.

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        vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira. (FOTO DE ARCHIVO)
        • La Policía aseguró que se mantiene activa en las pesquisas junto al Ministerio Público, con el objetivo de esclarecer el caso y dar una respuesta oportuna ante este hecho que ha impactado a la sociedad.
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          Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.