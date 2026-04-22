La Altagracia y Pedernales son las provincias con mayor proporción de jóvenes del país

Una persona joven en República Dominicana ronda entre los 15 y 35 años. ( FREEPIK )

Tres de cada diez personas en República Dominicana son jóvenes, y su mayor proporción se concentra en provincias del interior con alto dinamismo urbano, como La Altagracia y Pedernales, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

El 34.44 % del total de toda la población es joven, es decir, tienen edades entre 15 y 35 años, conforme al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2022, siendo el 50.44 % mujeres y el 49.56 % hombres.

En términos de distribución proporcional, la provincia La Altagracia está a la cabeza con un 38.23 %, seguida de Pedernales 36.99 %, La Romana 35.62 % y San Cristóbal 35.6 %.

Estas demarcaciones no necesariamente concentran la mayor cantidad absoluta de jóvenes, sino que presentan un mayor peso de este grupo dentro de su población.

Otras provincias con proporciones elevadas son Santo Domingo (35.41 %) y San Pedro de Macorís (34.85 %). En tanto, Santiago y el Distrito Nacional registran un 34.4 % y 33.64 %, respectivamente.

Dónde se concentran los jóvenes

Con respecto a su ubicación, la ONE establece que la juventud dominicana es predominantemente urbana, ya que tres de cada cuatro jóvenes residen en ciudades.

En el ámbito educativo, aunque la proporción de estudiantes en los niveles primario y secundario está dominada por hombres, existe una brecha notable en la educación superior.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas, las mujeres jóvenes lideran la formación universitaria con un 26.52 %, superando significativamente al 19.06 % registrado por los hombres.

El informe también destaca que la mayoría de los jóvenes de entre 15 y 19 años nunca se ha casado ni unido. Asimismo, señala que la maternidad ocurre en edades más tempranas, mientras que la paternidad tiende a desplazarse hacia edades mayores.

Además, revela que cuatro de cada diez jóvenes se autoidentifican como afrodescendientes. No obstante, un gran porcentaje afirma no serlo; del total, el 61.19 % de las mujeres y 38.81 de los hombres, respondió de forma negativa a la pregunta.