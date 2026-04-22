¿Por qué los bienes de Figueroa Agosto siguen bajo custodia del Estado 16 años después?

Fotografía de archivo de José David Figueroa Agosto, narcotraficante puertorriqueño que operó una amplia red criminal en la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Dieciséis años después de la captura de José David Figueroa Agosto, narcotraficante puertorriqueño que operó una amplia red criminal en la República Dominicana y cuyo caso estremeció al país por sus vínculos con el lavado de activos, el crimen organizado, la falsificación de documentos y los sobornos, aún permanecen bienes incautados ligados a su estructura pendientes de venta por parte del Estado.

Nuevamente, el nombre del conocido capo vuelve a escena debido al proceso de venta de bienes incautados a su estructura, que ahora el Estado dominicano colocará en subasta a través del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).

Ante la interrogante de por qué, luego de tantos años, esos bienes continúan bajo control del Estado, el director ejecutivo de Incabide, Manuel Rafael Oviedo Estrada, explicó las razones.

Indicó que estos activos siguen en proceso de venta debido a que en subastas anteriores no encontraron compradores. Precisó que dichas propiedades fueron ofertadas en 2014 y 2019, pero en ambas ocasiones los procesos quedaron desiertos por falta de postores.

Durante una intervención en el programa El Despertador, Oviedo Estrada señaló que, al no concretarse esas ventas, los bienes permanecieron bajo custodia estatal y posteriormente pasaron a la administración de Incabide, entidad creada bajo el nuevo marco legal aprobado en 2023 para gestionar bienes incautados y decomisados.

Asimismo, explicó que, como parte de las nuevas disposiciones legales, la institución está obligada a realizar al menos dos subastas al año, con el objetivo de vender bienes que ya cuentan con sentencia definitiva de decomiso a favor del Estado dominicano.

En ese sentido, informó que la primera subasta de este año se celebrará el próximo 13 de mayo en el Paraninfo de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde serán ofertados bienes del caso Figueroa Agosto junto a propiedades de otros expedientes.

Bienes incautados

Entre los bienes que se pondrán en venta relacionados con José David Figueroa Agosto se encuentra un apartamento F-9, ubicado en el noveno nivel de la torre G-31, en el sector Piantini, Distrito Nacional, el cual será subastado por RD$7,900,000.

El inmueble fue decomisado a la exesposa del narcotraficante, Leavy Yadira Nin Batista, quien fue sometida a la justicia por asociación de malhechores para el lavado de activos y uso de documentos falsos.

Quién es Figueroa Agosto

José David Figueroa Agosto, nacido en Bayamón, Puerto Rico, fue identificado como el principal administrador, organizador y cabecilla de una estructura criminal vinculada a la posesión, distribución e importación de drogas, incluyendo cocaína.

Era conocido por múltiples alias, entre ellos "Junior Cápsula", "El Loco", y "El Domi", además de varias identidades falsas.

Fue capturado el 17 de julio de 2010 en Puerto Rico. En 2012 se declaró culpable de liderar una organización de narcotráfico y cumplió condena en Estados Unidos. Posteriormente, fue liberado en marzo de 2020 tras un acuerdo que redujo su sentencia original de 30 años.