Continúa prófugo motorista imputado de dar puñalada a chofer en Santiago

Jhovanny de Jesús Mets Cruz (Macho) permanece prófugo desde hace varios días. Está imputado, junto a otros siete hombres, por la muerte del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada, hecho que ha conmocionado al país por la forma en que ocurrió

El hombre murió a causa de una herida de arma blanca en el muslo derecho que recibió la tarde del viernes 17 de abril de este año en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde se refugió al ser perseguido por una turba de motoristas. Su deceso ocurrió el sábado 18 en el Hospital Presidente Estrella Ureña mientras recibía atenciones médicas. Fue llevado a ese centro por una unidad del 9-1-1.

Conforme a la Policía, alias Macho (28 años), fue la persona que apuñaló a Abreu Quezada cuando se desmontó del camión recolector de basura, el cual prestaba servicio al cabildo de esa provincia a través de la Compañía de Limpieza Urbana (Comlursa SRL).

El hombre es buscado mediante la orden de arresto número 2026-AJ0030957-8. Su hermano Kevin Francisco Mets Cruz está apresado bajo acusación de haber participado en la muerte de Abreu Quezada.

Acciones de la autoridad y estado procesal

Videos del hecho que circulan en las redes sociales muestran cómo el chofer fue perseguido y atacado a cuchilladas y pedradas tan pronto logró desmontarse del camión en el parqueo del Palacio de Justicia, donde logró penetrar huyendo a la turba de motoristas que lo perseguía. Luego de la agresión, corrió y se sentó en una acera y pedía que no lo dejaran morir.

La uniformada dio a conocer que Mets Cruz estaba prófugo por el hecho y la "participación" que tuvo el lunes 20. En el afiche dijo que el hombre es "altamente peligroso" y lo instó a entregarse "por las vías que considerara pertinente", lo cual no ha ocurrido.

Por el caso fueron apresados Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz. La medida de coerción contra ellos ha sido aplazada en dos ocasiones. La de este miércoles fue reenviada para el lunes 27 de abril a las 9:00 de la mañana.

De acuerdo con el expediente acusatorio, los imputados se habrían asociado para perseguir, interceptar y dar muerte a Abreu Quezada. El Ministerio Público los acusa provisionalmente de violación de los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifica la asociación de malhechores, asesinato y sus agravantes.