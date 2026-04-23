La Policía incorpora a sus filas a 2,372 nuevos agentes

El acto de graduación de los nuevos agentes se llevó a cabo en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional dio oficialmente la bienvenida a 2,372 nuevos agentes este jueves, tras concluir el curso básico de formación policial correspondiente al proceso de reforma y modernización de la institución.

Los uniformados, investidos durante una ceremonia de graduación celebrada en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, forman parte de la centésima cuadragésima octava promoción (148.ª), "Manuel Aurelio Tavárez Justo", y se integrarán a las labores de seguridad ciudadana.

Del total de graduandos, 1,111 rasos corresponden al sexo femenino, quienes fueron formadas en la Escuela de Entrenamiento Policial Mayor General Eulogio Benito Monción Leonardo, en Hatillo, San Cristóbal; mientras que 1,262 hombres recibieron su capacitación en el campus Gaspar Hernández del Instituto Policial de Educación Superior (IPES).

"Esto evidencia un progreso significativo en la inclusión y el fortalecimiento del rol de la mujer", destacó la Policía Nacional.

Formación y reforma

La actividad fue encabezada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien destacó que la transformación policial que impulsa el Gobierno se fundamenta en la formación, la ética y la cercanía con la ciudadanía como ejes esenciales para garantizar una seguridad más efectiva y humana.

Subrayó que este proceso, respaldado por el presidente Luis Abinader, responde a la necesidad de construir una institución moderna, transparente y orientada al servicio público.

"El uniforme policial no representa privilegio, sino un alto compromiso con la sociedad dominicana", enfatizó la ministra, al tiempo que exhortó a los nuevos agentes a actuar con responsabilidad, vocación y respeto a la dignidad humana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-23-at-63009-pm-f1949d67.jpeg Mujeres que se integran a las filas de la Policía Nacional. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-23-at-63012-pm-10055460.jpeg Las autoridades presentes en el acto de graduación. Entre ellos, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la uniformada, Andrés Modesto Cruz. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-23-at-63012-pm-1-fac7904e.jpeg Los nuevos agentes se integrarán a las labores de seguridad. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Asimismo, indicó que desde el Ministerio de Interior y Policía se trabaja de manera continua en el fortalecimiento institucional, la profesionalización del cuerpo policial y la mejora de sus condiciones, con el objetivo de ofrecer respuestas más eficaces a las demandas de seguridad ciudadana.

En el acto también estuvieron presentes el director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz; el comisionado para la Reforma y Transformación Policial, Luis Ernesto García Hernández; la presidenta de la Junta Directiva de la Unidad de Modernización Educativa y Desarrollo Humano, Mu-Kien Sang Ben, y otras autoridades civiles y militares.

Durante la graduación, también fueron reconocidos varios agentes por su desempeño sobresaliente en el proceso formativo. Entre ellos, Ana Cristina Feliciano, quien recibió el mérito al conocimiento; Nicole Vidal Durán, galardonada con el mérito a la disciplina, y Dahilieris Brazoban Valenzuela, reconocida con el mérito al espíritu policial.