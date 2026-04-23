Raquel Peña llama a la reflexión y la tolerancia tras su visita a la Feria del Libro en Santiago

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña habla con miembros de prensa durante tras su participación en la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026. ( DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, llamó este jueves a la reflexión, el diálogo y la tolerancia como pilares fundamentales para fortalecer la convivencia pacífica.

El pronunciamiento de Raquel Peña se produce en medio de la consternación generada por recientes hechos de violencia en el país, en particular la muerte del conductor de un camión recolector de basura, quien fue perseguido y agredido mortalmente por una turba de motoristas en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago.

Peña instó a la ciudadanía a promover una cultura de respeto y entendimiento, subrayando la importancia de reflexionar antes de actuar frente a situaciones de conflicto.

"Tenemos que hablar más, tener más comunicación, pero sobre todo más tolerancia. Hay que pensar cinco veces antes de actuar", expresó.

Al referirse al crimen, lo calificó como un hecho "doloroso e inaceptable", al tiempo que manifestó su expectativa de que las autoridades judiciales actúen con firmeza.

"Lo que nosotros estamos esperando es que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de ese hecho que no tiene calificativos", sostuvo.

La vicepresidenta ofreció estas declaraciones tras su participación en la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, desarrollada en el Gran Teatro del Cibao.

En el marco de la actividad, que coincide con el Día Internacional del Libro, la vicepresidenta dictó la conferencia titulada "Leer en Medio del Ruido".

Llama a fomentar la lectura

Durante su intervención, invitó a cultivar la lectura en medio de los extensos terrenos que ha ganado el ruido de las redes sociales.

Señaló que, frente al referido escenario, la lectura debe asumirse como un acto consciente que permite recuperar el silencio interior y fortalecer la capacidad de pensamiento propio.

"La lectura implica desarrollar una especie de sordera selectiva frente a todo aquello que dispersa, para poder escuchar mejor nuestra propia voz", expresó, al tiempo que invitó a los asistentes a asumir la lectura como un hábito sostenido y transformador.

La también presidenta del Gabinete de Educación expresó el compromiso institucional con la promoción de la lectura a través de iniciativas como Dominicana Lee y las Fiestas de Lectura, esta feria y otros programas orientados a expandir el acceso a los libros y convertir ciudades como Santiago y todas las provincias del Cibao en escenarios permanentes de encuentro cultural.

Además de su conferencia, Raquel Peña dejó inaugurado el maratón de lectura en el Pabellón de las Buenas Palabras y recorrió los distintos espacios del evento, donde interactuó con expositores y asistentes.

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