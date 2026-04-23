República Dominicana no participó en iniciativa de inversión portuaria impulsada por EE. UU.

El Departamento de Estado de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Estado de Estados Unidos reunió el pasado lunes en Washington a líderes del sector marítimo estadounidense y autoridades portuarias del Caribe, en un encuentro orientado a fortalecer la diplomacia comercial y la protección de infraestructuras críticas. Sin embargo, la República Dominicana no estuvo presente en la iniciativa.

La reunión sirvió como plataforma para analizar oportunidades de expansión de la inversión privada estadounidense, así como para promover mejoras en la infraestructura portuaria, el comercio y el turismo en la región. Durante el encuentro también se anunció una inversión de 10 millones de dólares destinada a programas que impulsen una infraestructura portuaria resiliente en el Caribe, a través de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe.

Al ser consultada sobre la ausencia del país, una fuente del Departamento de Estado informó a Diario Libre que la República Dominicana fue convocada al evento y que, tras recibir la confirmación de asistencia por parte del director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, este no asistió.

Diferencias en la versión sobre la participación de la República Dominicana

En contraste, la Autoridad Portuaria Dominicana sostuvo que no recibió una invitación formal para participar en la actividad ni registró confirmación alguna de asistencia.

"La información que tuvimos fue de manera informal y en un momento en que no era viable coordinar agenda ni participación", indicó la institución en respuesta a una solicitud de información.

No obstante, Apordom reiteró su disposición de integrarse a este tipo de iniciativas. "Reiteramos nuestro total interés en participar y fortalecer la cooperación con Estados Unidos en materia portuaria", señaló.

Según el Departamento de Estado, en el encuentro participaron representantes de países y territorios como Dominica, Trinidad y Tobago, Canadá, San Cristóbal y Nieves, Países Bajos, Jamaica, Panamá, Belice, San Vicente y las Granadinas, Islas Caimán, Santa Lucía, Barbados, Curazao, la Unión Europea, San Martín, Reino Unido y Surinam.