RD y Guatemala firman acuerdo para fomentar las inversiones entre ambos países

Los ministros de Relaciones Exteriores de República Dominicana y la República de Guatemala firmaron este jueves un Memorando de Entendimiento para el establecimiento de un Foro Político Empresarial, con el fin de fortalecer la cooperación económica, promover el comercio y fomentar las inversiones entre ambos países.

El instrumento fue suscrito por el canciller Roberto Álvarez y su homólogo guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, y contempla que este foro sirva como plataforma de diálogo entre autoridades gubernamentales y representantes del sector privado, orientado a identificar oportunidades de negocios, facilitar el acceso a mercados y promover proyectos de inversión conjunta, señala una nota de prensa.

Asimismo, indica que este espacio permitirá el intercambio de información, experiencias y mejores prácticas, contribuyendo al desarrollo del ambiente de negocios y al fortalecimiento de las relaciones comerciales bilaterales.

Entre los temas a abordar figuran la facilitación del comercio, la promoción comercial y el impulso a las inversiones.

Te puede interesar Mirex y ProDominicana firman acuerdo para mejorar visados y residencia por inversión

Objetivos y beneficios del nuevo foro bilateral

El acuerdo prevé que los encuentros se realicen anualmente o cuando las partes lo determinen, de manera alterna entre ambos países, así como la conformación de un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a las iniciativas y coordinar las acciones derivadas de este mecanismo.

Ambas partes destacaron la importancia de este instrumento como herramienta para dinamizar las relaciones económicas y fomentar una mayor participación del sector privado en la agenda bilateral, así como para aprovechar las oportunidades que ofrece el DR-Cafta, del cual ambos países son parte.

El documento de prensa sostiene que hasta la fecha, República Dominicana y Guatemala no contaban con un instrumento estrictamente bilateral para impulsar el comercio, ya que los acuerdos existentes son compartidos con otros países de Centroamérica.

"La suscripción del memorando representa una oportunidad para establecer un mecanismo propio que fortalezca las relaciones económicas y comerciales, así como un espacio bilateral enfocado en identificar y aprovechar nuevas oportunidades de cooperación", resalta la información.

Te puede interesar Mirex paga hasta US$7,160 por repatriación de cuerpos de dominicanos