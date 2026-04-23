Pro Consumidor retira de colmados bicarbonato y especias sin registro sanitario

Los operativos se hicieron de la mano de los inspectores de Pro Consumidor. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) comenzó este jueves a retirar de colmados del Distrito Nacional los sobres de bicarbonato y especias como canela, orégano y clavo dulce, que se comercializan envueltos en papel reciclado, sin registro sanitario y exponiendo datos personales.

La entidad puso en marcha el operativo tras una investigación de Diario Libre que constató la venta de estos productos en distintos puntos de la capital en perjuicio de los consumidores.

Pro Consumidor informó que las intervenciones comenzaron en colmados de los sectores San Carlos, Villa Juana y Villa Consuelo, donde afirma que fueron retirados cientos de sobres de bicarbonato y especias.

Pide a ciudadanos denunciar

La entidad adelantó que los operativos continuarán en otras zonas del territorio, por lo que exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad en el mercado, así como a consumir productos debidamente registrados y etiquetados.

La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps) advirtió que el uso de materiales no aptos para el contacto con alimentos, como papeles con tintas potencialmente tóxicas, constituye una violación a las normas sanitarias vigentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/whatsapp-image-2026-04-23-at-72101-pm-4-1a53b1fa.jpeg El bicarbonato se puede adquirir en los colmados a un módico precio. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/whatsapp-image-2026-04-23-at-72101-pm-2-86c2f47c.jpeg Estos productos son altamente consumidos por las familias dominicanas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/23/whatsapp-image-2026-04-23-at-72101-pm-5-d8e5c72a.jpeg Sobres de bicarbonato y manzanilla retirados de los colmados. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

En algunos colmados del país, productos como bicarbonato y especias suelen comercializarse en pequeñas bolsas plásticas grapadas a trozos de papel reutilizado, en los que además aparecen datos personales como nombres, números telefónicos e incluso cédulas de identidad.

En muchos casos, estos papeles provienen de documentos institucionales, lo que expone información sensible de ciudadanos, en violación de la Ley 172-13 sobre protección de datos personales.

Daños para la salud

Pro Consumidor advirtió que esta práctica representa un grave riesgo para la salud, debido a que se trata de productos sin control sanitario ni garantía de calidad.

De igual forma, Digemaps explicó que el fraccionamiento de alimentos en pequeñas porciones, sin cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), incrementa el riesgo de contaminación cruzada, por la falta de controles adecuados durante su manipulación.

Por ello, las autoridades recomiendan a los consumidores verificar que los productos cuenten con registro sanitario visible, así como con un etiquetado claro, legible y en español, conforme a la norma NORDOM 53, que regula el etiquetado de alimentos preenvasados.