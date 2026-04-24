Desmantelan centro clandestino que vendía carne podrida y productos falsificados en SDN

Las autoridades incautaron más de 18 mil unidades de productos vencidos, falsificados y de procedencia ilícita, así como 6.830 kilogramos de carne en avanzado estado de descomposición en un centro clandestino de almacenamiento y comercialización, ubicado en el sector Los Cazabes, en Santo Domingo Norte.

Los productos estaban presuntamente destinados a su distribución y consumo, lo que representaba un grave riesgo para la salud pública. De acuerdo con las informaciones oficiales, el establecimiento recolectaba los artículos en el vertedero de Duquesa.

En la intervención, realizada mediante orden judicial por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público y organismos sanitario, también se incautaron medicamentos introducidos al país de manera irregular, productos de higiene personal y uso doméstico vencidos, así como cosméticos adulterados, alimentos procesados no aptos para el consumo y bebidas alcohólicas falsificadas y expiradas.

El operativo tenía como objetivo la localización y captura de Antoni Tejada Hernández y Marco Antonio de León, señalados como presuntos responsables de la actividad ilícita, quienes aún se encuentran prófugos.

Manejo contrario a las leyes

De acuerdo con el reporte oficial, las 6.8 toneladas de carne decomisada se encontraban almacenadas sin ningún tipo de control sanitario, lo que constituía una grave violación a las normativas de salud y seguridad alimentaria.

Por disposición de las autoridades competentes, la carne fue trasladada bajo custodia y destruida en el vertedero de Duquesa, conforme a los protocolos establecidos para el manejo de desechos biológicos y productos contaminados.

En tanto, las demás evidencias recolectadas permanecen bajo cadena de custodia, mientras se amplían las investigaciones para determinar el alcance de la red y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

En el operativo participaron miembros de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel), así como de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) y de la Policía Preventiva.

Las autoridades informaron que oportunamente se ofrecerán mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.