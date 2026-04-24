La SIP advierte falta de consenso en reforma de libertad de expresión en República Dominicana

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que en la República Dominicana persiste la falta de consenso en torno a la reforma de la Ley sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, considerada clave para actualizar el marco legal que regula la libertad de prensa en el país.

El señalamiento forma parte de las conclusiones presentadas tras la Reunión de Medio Año 2026 del organismo, donde se analizó la situación del periodismo en el hemisferio. El proyecto, impulsado por el Gobierno, busca actualizar la normativa al entorno digital, regular las plataformas digitales y fortalecer la protección de derechos fundamentales como el honor y la intimidad.

La iniciativa de reforma fue presentada por el presidente Luis Abinader en 2024 y aún permanece bajo estudio.

Contexto regional

En su informe, la SIP también advirtió que la libertad de prensa atraviesa una situación crítica en el hemisferio, marcada por presiones del poder político y la violencia contra periodistas.

La institución también alertó sobre discursos que deslegitiman el periodismo y fomentan la autocensura, por lo que expresó su rechazo a estas prácticas.

Además, el informe presentado por el vicepresidente primero de la SIP, Carlos Jornet, atribuye la crisis de la libertad de prensa a la falta de sostenibilidad de los medios, un factor que, a su juicio, debilita el funcionamiento democrático.

La entidad también advirtió sobre el uso creciente de acciones judiciales como mecanismos de presión; además, destacó los desafíos que plantea la inteligencia artificial e hizo un llamado a fortalecer la acción colectiva, la innovación y los mecanismos destinados a combatir la impunidad.

"El hostigamiento, las restricciones a las coberturas informativas, la intimidación directa y las presiones administrativas y judiciales alentadas desde el poder político son una realidad", subrayó el organismo.

En ese sentido, indicó que se observaron prácticas antidemocráticas contra la prensa en Nicaragua y Cuba, así como en Venezuela, incluso bajo el gobierno de transición que tomó el poder tras la caída de Nicolás Maduro.

De igual manera, señaló que el problema también se detecta en países con liderazgos surgidos de elecciones libres, pero que han adoptado una marcada confrontación con la prensa, como Estados Unidos, El Salvador, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Guyana, Honduras y Paraguay.

En tanto, en Canadá detalló que se han presentado proyectos de ley y ordenanzas con efectos intimidatorios. Asimismo, cuestionó la reciente decisión del presidente de Argentina, Javier Milei, de prohibir el acceso a la Casa Rosada de 60 reporteros acreditados.

La SIP también lamentó las agresiones violentas contra periodistas en Perú, México y Ecuador. En cada uno de estos países se contabilizaron dos periodistas asesinados en el último periodo. Fernando Núñez y Mitzar Castillejos en Perú; Fernando Álvarez y Robinson del Pezo en Ecuador, y Miguel Ángel Beltrán Martínez y Carlos Castro en México.

Destacó que la situación es igualmente dramática en Haití, donde los reporteros Osnel Espérance y Junior Célestin fueron secuestrados y siguen desaparecidos.