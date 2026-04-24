Intensas lluvias, acompañadas de granizadas y fuertes ráfagas de viento, afectan este viernes a la comunidad El Higüero, en el municipio de Altamira, provincia Puerto Plata, donde también se reportan diversos daños.

La combinación de estos fenómenos atmosféricos ha provocado la obstrucción de vías por la caída de árboles, el aumento del caudal de los ríos y serias dificultades en el tránsito vehicular.

De acuerdo con reportes preliminares de la Defensa Civil, las condiciones meteorológicas también han impactado los municipios de Imbert, Guananico, Villa Isabela, Luperón, Los Hidalgos, Montellano y San Felipe de Puerto Plata, así como los distritos municipales de Yásica y Maimón, donde se reportan lluvias intensas y tormentas eléctricas.

En el tramo carretero de Bajabonico Arriba, en Imbert, las precipitaciones y los vientos provocaron la caída de un árbol que obstruyó la vía Altamira–Puerto Plata, interrumpiendo el tránsito vehicular.

Acciones oficiales

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se presentaron al lugar a viabilizar la circulación, mientras unidades del Cuerpo de Bomberos intervinieron en la remoción del árbol para restablecer el paso vehicular.

Asimismo, desde la Defensa Civil reportaron el desbordamiento del río La Mariposa, en el municipio de Guananico, cuyas aguas sobrepasaron un puente de la zona, generando alarma entre comunitarios.

Las autoridades mantienen vigilancia en las áreas afectadas y exhortan a la población a tomar precauciones ante la continuidad de las lluvias en esa demarcación de la costa Norte. Además de Puerto Plata, también se registran intensas lluvias e inundaciones en Santiago, así como en comunidades de Montecristi, Espaillat y otras zonas de la región Norte del país.