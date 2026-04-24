Ministerio de Defensa entrega nuevo equipamiento militar al Ejército para mejorar la operatividad

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezó la entrega, mientras que el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, recibió la dotación. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Defensa entregó este viernes nuevo equipamiento militar al Ejército de la República Dominicana durante un acto realizado en el Campamento Militar "16 de Agosto", como parte del proceso de modernización y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas.

En la actividad, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezó la entrega, mientras que el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez, recibió la dotación.

El equipamiento será asignado a las unidades de la Primera Brigada de Infantería —Primer Batallón "Juan Pablo Duarte", Segundo Batallón "Francisco del Rosario Sánchez", Tercer Batallón "Matías Ramón Mella"— así como al Batallón de Comandos, unidades clave en la defensa y seguridad nacional, indica la institución a traves de una nota de prensa.

Indica que esta entrega se realiza en cumplimiento de las directrices del presidente Luis Abinader, como parte del proceso de modernización y fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-24-at-45748-pm-74fff6af.jpeg Armas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-24-at-45748-pm-1-fcaeaae2.jpeg Uniformes. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-24-at-45750-pm-40b14f4e.jpeg El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el comandante general del Ejército, mayor general Jorge Iván Camino Pérez entregan fusil a miembro del Ejército. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

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Lo que incluye el lote

El lote entregado incluye fusiles IWI ARAD calibre 5.56, ametralladoras Negev calibre 7.62 destinadas a plataformas de patrullaje y transporte, fusiles de precisión Barrett y Daniel Defense, así como más de 11.000 uniformes de faena confeccionados por la Industria Militar Dominicana, entre otros avituallamientos.

Durante la actividad estuvieron presentes los viceministros de Defensa, así como el Inspector General de las Fuerzas Armadas, junto a miembros del Estado Mayor General y altos mandos militares, evidenciando el respaldo institucional a este proceso de transformación.

"Esta iniciativa forma parte de una visión estratégica orientada a consolidar unas Fuerzas Armadas más modernas, eficientes y con mayor capacidad de respuesta, fortaleciendo la listeza operacional de las tropas y optimizando su desempeño en distintos escenarios", asegura el ministerio.

Asimismo, destaca que la incorporación de estos sistemas representa un avance significativo en términos de tecnología, confiabilidad operativa y adaptabilidad, permitiendo a las unidades incrementar su efectividad en el cumplimiento de las misiones asignadas.

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