Los países miembros del SICA buscan agilizar sus decisiones y elegir su nuevo secretario general

Hugo Rivera, viceministro de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Mirex. ( FUENTE EXTERNA )

Los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) plantearon la adopción de nuevas reglas para agilizar su toma de decisiones y avanzaron en la definición de una hoja de ruta para elegir a su nuevo secretario general, durante la reunión celebrada este viernes en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

El planteamiento está contenido en el manifiesto de la XCIII reunión ordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA que fue leído por el viceministro de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo Rivera.

En el documento, la República Dominicana, en su calidad de Presidencia Pro Tempore del organismo durante el primer semestre de 2026, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la integración regional, a la que define como "un mecanismo para la concertación política, la coordinación regional y la proyección internacional de los Estados miembros".

Como parte de los temas abordados, los países consideraron la adopción de un reglamento relativo a la integración, quórum y toma de decisiones de los órganos e instancias regionales del SICA.

Según el manifiesto, este instrumento busca facilitar decisiones "de manera oportuna, eficaz y continua".

Un nuevo secretario general y desafíos globales

Asimismo, los Estados miembros avanzaron en la definición de una hoja de ruta consensuada para la elección de la nueva titularidad de la Secretaría General del organismo, con el propósito de "asegurar la continuidad institucional y fortalecer su conducción".

En la reunión se abordó además la situación de Centroamérica en el contexto global actual.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/24/whatsapp-image-2026-04-24-at-41216-pm-0e0aa660.jpeg El canciller Roberto Álvarez encabezó la apertura del encuentro diplomático. (FUENTE EXTERNA)

Aunque no se trató el tema de la guerra en Oriente Medio, según el viceministro Rivera, los países del SICA se mostraron dispuestos a generar otros espacios para dialogar el tópico y sus implicaciones para la región.

"El SICA se mantiene como un espacio para la articulación de respuestas conjuntas y la proyección de una voz común en foros internacionales, con miras a promover el desarrollo sostenible, inclusivo y centrado en el bienestar de la población", subraya el documento.

La reunión de aproximadamente cuatro horas se celebró en la sede de la Cancillería dominicana, país que ostenta la Presidencia Pro Tempore del SICA durante el primer semestre de 2026.

El inicio del encuentro

Durante la apertura del encuentro, el canciller señaló que el organismo enfrenta desafíos que requieren mayor articulación entre los Estados miembros.

"También somos conscientes de que persisten desafíos que exigen continuidad, voluntad política y una gestión más articulada", expresó.

El funcionario añadió que la integración regional debe traducirse en acciones concretas.

"La integración no puede ser solo un compromiso declarativo, debe traducirse en decisiones, en instituciones que funcionen y en resultados que generen confianza", indicó.