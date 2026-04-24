Países del SICA debaten en RD la situación regional en medio de tensiones globales

El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez (centro), acompañado de los demás representantes de los países miembros del SICA, durante el XCIII encuentro del organismo celebrado en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Los miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), reunidos este viernes en República Dominicana, debatirán la situación de la región en el contexto global actual, como parte de la agenda del XCIII encuentro del colectivo internacional.

La discusión es uno de los puntos de la agenda de los funcionarios y se produce en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y conflictos en distintas regiones del mundo, incluido Oriente Medio.

Durante la apertura del encuentro, el canciller Roberto Álvarez afirmó que el SICA enfrenta desafíos que requieren continuidad, voluntad política y una gestión más articulada.

"También somos conscientes de que persisten desafíos que exigen continuidad, voluntad política y una gestión más articulada. Por ello reiteramos nuestra disposición de acompañar este proceso con responsabilidad y determinación", expresó.

El funcionario insistió en que la integración regional debe traducirse en acciones concretas, más allá de los discursos.

"La integración no puede ser solo un compromiso declarativo, debe traducirse en decisiones, en instituciones que funcionen y en resultados que generen confianza", indicó.

Álvarez sostuvo que la República Dominicana, en su calidad de presidencia pro tempore del organismo durante el primer semestre de 2026, mantiene su compromiso con el fortalecimiento del proceso de integración regional.

Una reconfiguración en el SICA

En ese sentido, explicó que durante este período se ha impulsado una "reconfiguración de la arquitectura institucional del sistema", con el objetivo de fortalecer la coherencia del proceso de integración, optimizar el uso de los recursos regionales y alinear las instancias del SICA con los mandatos de los Estados miembros.

Asimismo, señaló que se ha promovido un diálogo sobre una propuesta normativa que complemente las reglas vigentes en materia de integración y toma de decisiones, con el fin de lograr respuestas "más oportunas y eficaces".

El canciller también subrayó la importancia de avanzar "con transparencia y sobre la base del consenso" en el proceso de elección del secretario general del organismo, destacando la necesidad de fortalecer el diálogo político y la coordinación entre los países miembros.

Además del análisis del contexto global, la agenda incluye el estado de situación del SICA y temas relacionados con la Secretaría General del organismo.

En la reunión participan representantes de El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras y Belice.