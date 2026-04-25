Abinader dialoga con estudiantes en Feria del Libro Cibao 2026 y destaca valor de la lectura

El presidente Luis Abinader junto a grupo de niños posando por una foto con Roberto Ángel Salcedo. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

El presidente Luis Abinader participó la tarde de este sábado en un conversatorio con estudiantes durante su visita a la Feria Regional del Libro y Cultura Cibao 2026, donde respondió preguntas y reflexionó sobre la importancia de la educación y la lectura para el desarrollo del país.

La actividad reunió a alumnos de distintos centros educativos, entre ellos las escuelas básicas Emilio Prud’Homme y Japón, así como el liceo Palmar Abajo. Durante el intercambio, estudiantes como Alana Soto, Eva María Fernández y Eimel Jesús González Torres formularon preguntas al mandatario en un ambiente dinámico.

En su intervención, el jefe de Estado exhortó a los niños y jóvenes a aprovechar los espacios culturales para fortalecer su formación académica.

“Debemos aprovechar que estamos en la Feria del Libro para formarnos, para estudiar, porque es el espíritu vivo de lo que trabajamos día a día en la República Dominicana”, expresó.

Al responder inquietudes personales, Abinader relató que en su niñez su juego favorito era el béisbol, disciplina que practicaba con frecuencia junto a vecinos, incluyendo miembros de la familia Alou.

También mencionó que participaba en juegos como ajedrez y baloncesto, destacando la importancia de la convivencia comunitaria.

Sobre sus aspiraciones de infancia, indicó que no contemplaba ser presidente.

La importancia de la lectura

“No soñé con ser presidente, no me pasó por la mente en algún momento”, afirmó, al tiempo que explicó que inicialmente consideró estudiar medicina antes de inclinarse por la economía.

El mandatario también enfatizó el valor de la perseverancia como clave del éxito. Señaló que aprender de los errores y mantener la constancia permite avanzar tanto en la vida personal como profesional.

“Esa virtud de la persistencia es fundamental para el éxito de cualquier ciudadano en cualquier área”, sostuvo Luis.

En materia de lectura, recomendó a los estudiantes iniciar con temas de su interés para desarrollar el hábito. “Lo más difícil es leer el primer libro. Empiecen con algo que les guste y así se quedarán con la práctica de leer e investigar”, indicó.

Durante el acto, el presidente valoró el intercambio con los estudiantes y felicitó a los organizadores, encabezados por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, por la consolidación de la feria en la región.

“Quiero decirles que ya la Feria del Libro en Santiago queda instalada todos los años para todos”, afirmó. El encuentro se desarrolló en el pabellón infantil del evento.