Abinader inaugura carretera Cruce de Pedregal–La Guázuma en Sajoma

Los trabajos incluyeron la construcción y rehabilitación del sistema de drenaje pluvial. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader inauguró este sábado la carretera Cruce de Pedregal–La Guázuma, en el municipio de San José de las Matas, una vía de 9.8 kilómetros construida por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) con una inversión superior a RD$872 millones.

La infraestructura impacta las comunidades de Pedregal, Los Montones, Carrizal y La Guázuma, al mejorar la conectividad vial y facilitar el desplazamiento en esta zona de la sierra de Santiago.

Los trabajos incluyeron la construcción y rehabilitación del sistema de drenaje pluvial, aceras, contenes, badenes, cunetas, canaletas, sistemas de contención, sustitución de base, restauración de alcantarillas, asfaltado y señalización vertical y horizontal.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/25/whatsapp-image-2026-04-25-at-41853-pm-1-e432cc88.jpeg La Carretera Rincón de Piedra-Carrizal, incluye drenaje pluvial y drenes profundos (FUENTE EXTERNA)

Inauguración de la carretera

Durante el mismo acto, el mandatario dejó inaugurada la carretera Rincón de Piedra–Carrizal, también en San José de las Matas, y una inversión de RD$272 millones, que beneficia a las comunidades de Rincón de Piedra y Carrizal.

Este tramo incluye obras de drenaje pluvial, drenaje francés, drenes profundos, carpeta asfáltica y señalización.

El administrador general de Egehid, Rafael Salazar, afirmó que la obra fue ejecutada conforme a los estándares requeridos para infraestructuras en zonas montañosas.

"Se hizo el mayor esfuerzo para dotarla de la mejor calidad que lleva una obra en la sierra, donde la correntía del agua tiene un fuerte impacto en las infraestructuras viales", expresó.

Impacto en la comunidad

De su lado, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, indicó que la zona de la sierra ha recibido intervenciones en los últimos años.

"En los pasados 20 años la zona fue vista con timidez, lo que cambió hace cinco años con la llegada a la Presidencia de la República de Luis Abinader", manifestó.

En representación de la comunidad, Evelyn Rodríguez destacó los efectos de la obra en la vida de los residentes.

"Esta carretera no es solo una vía de transporte, es un camino hacia la salud, la educación y el crecimiento económico de nuestras familias", señaló.

La bendición de la obra estuvo a cargo del sacerdote Anderson Fabián Paula, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Carmen.