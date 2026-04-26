Supérate apoya a más de 36 mil familias en Montecristi y Dajabón

La directora de Supérate, Mayra Jiménez, compartiendo con beneficiarios de los programas sociales. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 36 mil familias de las provincias fronterizas de Montecristi y Dajabón reciben el respaldo de los programas sociales que impulsa el Gobierno dominicano a través de Supérate, una iniciativa que busca aliviar la carga económica de miles de hogares vulnerables.

Como parte de su estrategia de acercar la gestión pública a las comunidades, la Dirección de Desarrollo Social Supérate desarrolló jornadas de contacto directo en ambas provincias, donde escuchó las inquietudes de las familias beneficiarias y evaluó el impacto real de los subsidios en sus hogares.

Durante los encuentros, la directora general de la entidad, Mayra Jiménez, explicó que estas visitas permiten conocer de primera mano las necesidades de la población y fortalecer el acompañamiento social.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/whatsapp-image-2026-04-26-at-101346-am-1-8d9df4fb.jpeg Jornadas de contacto directo de Supérate en Montecristi y Dajabón. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/whatsapp-image-2026-04-26-at-101345-am-41957e53.jpeg Jornadas de contacto directo de Supérate en Montecristi y Dajabón. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

"Estos espacios representan un ejercicio de escucha activa y diálogo social, reafirmando nuestro compromiso con el bienestar de las familias bajo un enfoque de derechos y equidad" Mayra Jiménez Directora de Supérate “

Impacto en las provincias de Dajabón y Montecristi

En Dajabón, el programa impacta a 14,692 familias en los municipios de Dajabón, El Pino, Loma de Cabrera, Partido y Restauración.

En Montecristi, la cobertura alcanza a 21,865 hogares en los municipios de Castañuelas, Guayubín, Las Matas de Santa Cruz, Pepillo Salcedo y Villa Vásquez.

Entre ambos territorios, más de 36 mil hogares reciben subsidios como Aliméntate, Bonogás y Bonoluz, además de incentivos educativos como Aprende y Avanza, destinados a apoyar a estudiantes y sus familias.

Asimismo, programas especiales como Supérate Mujer y otras iniciativas dirigidas a niñas, niños y adolescentes continúan ampliando la red de protección social en estas provincias.

Durante las jornadas, numerosas familias valoraron el apoyo recibido, señalando que estas ayudas representan un alivio frente al alto costo de la vida y una oportunidad para mejorar sus condiciones.

Las actividades contaron con la participación de autoridades provinciales, líderes comunitarios y personal técnico, dentro de la estrategia nacional orientada a combatir la pobreza y fortalecer las oportunidades de los sectores más vulnerables del país.