Defensa Civil asiste a afectados por inundaciones en Santiago y Puerto Plata

Defensa Civil asiste a afectados por inundaciones en el norte del país. ( FUENTE EXTERNA. )

Las lluvias registradas la tarde del sábado provocaron inundaciones momentáneas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra que afectaron viviendas y vías en las provincias Santiago y Puerto Plata, según reportes de la Defensa Civil.

En Santiago, varias viviendas del sector Monte Adentro, permanecen con agua en su interior hasta este domingo, de acuerdo a videos enviados por afectados a esta redacción.

Afectaciones en Puerto Plata y despliegue operativo

En la provincia Puerto Plata, específicamente en el municipio Altamira, se reportaron viviendas impactadas por la crecida de ríos y arroyos, así como carreteras afectadas por derumbes, lo que dificultó el tránsito en algunos tramos.

Ante esta situación, la Defensa Civil de Santiago desplegó personal operativo hacia esa demarcación para apoyar en el levantamiento de daños y asistencia a las comunidades afectadas.

El operativo se realizó en coordinación con las autoridades provinciales de Puerto Plata, encabezadas por la gobernadora Claritza Rochtte, y bajo la supervisión del director provincial de la Defensa Civil, Wascar García.

Las labores de evaluación también contaron con la participación del alcalde municipal de Altamira.

Monitoreo y asistencia continúan

La Defensa Civil informó que su personal se mantiene en labores constantes de monitoreo, evaluación y asistencia, dando seguimiento a las zonas impactadas y atendiendo cualquier eventualidad derivada de las lluvias.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales y a colaborar con los organismos de respuesta ante posibles situaciones de emergencia.

Persisten condiciones de riesgo.