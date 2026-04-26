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Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género
Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género

Inauguran Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género en Hato Mayor

Este nuevo centro proporcionará asistencia legal y psicológica a las víctimas de ese delito

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
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Inauguran Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género en Hato Mayor
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso; la gobernadora provincial, Maribel Guadalupe Simón Vargas de Reyes, y el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, mientras daban apertura de la la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales en la provincia de Hato Mayor. (FUENTE EXTERNA)

Una Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales en la provincia de Hato Mayor, fue inaugurada el pasado sábado como parte de los esfuerzos para fortalecer la protección y el acceso a la justicia de las víctimas.

El nuevo espacio está diseñado para brindar apoyo especializado, protección y respuesta oportuna a víctimas de violencia de género e intrafamiliar, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema de atención en la región.

La apertura del centro forma parte de las acciones en conjunto del Ministerio Público de la República Dominicana, de la Gobernación Provincial de Hato Mayor y de la Dirección General de Presupuesto.

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El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot; la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, y la gobernadora de Hato Mayor, Maribel Guadalupe Simón Vargas de Reyes. (FUENTE EXTERNA)

Servicios que ofrecerá la nueva unidad

  • La Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales tiene el objetivo de ofrecer servicios integrales y humanizados.
  • Contará con asistencia legal, orientación psicológica y acompañamiento continuo durante todo el proceso, garantizando a las víctimas una atención digna, oportuna y confidencial.

Avances en la lucha contra la violencia de género

Las autoridades destacaron que la puesta en funcionamiento de este centro representa un avance en la lucha contra la violencia de género en la provincia de Hato Mayor y el fortaleciendo del compromiso del Estado dominicano con la protección de los derechos de las mujeres y las familias.

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Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.