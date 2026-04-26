Servicios Penitenciarios investiga muerte de exteniente coronel Hans Wender Lluberes

El exteniente de la Policía Hans Wender Lluberes Sánchez, condenado a 30 años de prisión por narcotráfico. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó la noche del domingo que investiga las circunstancias en que falleció el exteniente de la Policía Hans Wender Lluberes Sánchez en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional de San Luis (CAPLIP-1).

Lluberes Sánchez había sido trasladado a ese recinto el pasado 20 de abril, luego de recibir una condena de 30 años de prisión por narcotráfico.

De acuerdo con un informe preliminar, el interno fue encontrado en el suelo por agentes de seguridad, mientras otros privados de libertad intentaban reanimarlo.

El reporte indica que el hecho ocurrió en momentos en que el personal realizaba el cierre reglamentario de los pabellones, cuando escucharon un alboroto y se dirigieron al área.

Al llegar, hallaron a Lluberes Sánchez en el piso, por lo que fue trasladado de inmediato al área de emergencias del hospital El Almirante, donde fue declarado sin signos vitales.

Versiones preliminares recogidas entre compañeros de celda señalan que tres de ellos dormían cuando el interno presuntamente utilizó una correa para colgarse de un barrote en el baño.

Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.