Abinader ordena estudios para ampliar a cuatro carriles la autopista Ramón Cáceres de Moca

El presidente Luis Abinader ordenó la realización de estudios técnicos para la ampliación a cuatro carriles de la autopista Ramón Cáceres, una vía estratégica que enlaza el municipio de Moca con la autopista Duarte.

La decisión fue adoptada tras una solicitud presentada por el ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, e instruida al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, quien tendrá a su cargo el inicio de los estudios con carácter urgente.

Según se informó, la ampliación de la vía busca mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de desplazamiento y dinamizar la actividad económica entre Moca, Santiago y otras demarcaciones de la región norte.

Plan integral de desarrollo urbano

La intervención forma parte de un plan integral de desarrollo urbano para el municipio de Moca, que incluye además la construcción de la carretera Monte de la Jagua, la cual conectará con el Aeropuerto Internacional del Cibao, así como una circunvalación que enlazará Estancia Nueva con Guaucí.

Se proyecta que estas obras permitirán fortalecer la conectividad con provincias como Duarte y Hermanas Mirabal, facilitando el tránsito hacia municipios como San Francisco de Macorís, Tenares y Salcedo.

El ministro Bautista enfatizó que el municipio de Moca, considerado como uno de los principales polos de producción agropecuaria del país se beneficiará de estas iniciativas que buscan impulsar su competitividad, crecimiento urbano y desarrollo logístico, consolidando su importancia en la economía nacional.