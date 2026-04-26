Construirán un nuevo centro penitenciario en Barahona

Terreno donde Onaprep construirá el Centro de Corrección y Rehabilitación en Palo Alto, Barahona. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Nacional en Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep) anunció la construcción de un Centro de Corrección y Rehabilitación en el distrito municipal de Palo Alto, provincia Barahona.

El anuncio fue realizado por Roberto Santana Sánchez, director de la Onaprep, durante un encuentro con autoridades locales, líderes comunitarios y residentes de Palo Alto, donde se ofrecieron detalles del proyecto.

Santana explicó que actualmente la localidad cuenta con una cárcel pública para hombres con capacidad para 214 internos, pero que en la práctica alberga a 672 privados de libertad, en condiciones consideradas inhumanas. Esta situación, afirmó, motiva la construcción del nuevo centro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/whatsapp-image-2026-04-26-at-94730-am-1-25fd8202.jpeg Presentación de proyecto para la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación en el distrito municipal de Palo Alto, provincia Barahona. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/26/whatsapp-image-2026-04-26-at-94730-am-b80ed83d.jpeg Presentación de proyecto para la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación en el distrito municipal de Palo Alto, provincia Barahona. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

"Tenemos contemplada la construcción de un centro penitenciario para adultos con capacidad para 900 internos" Roberto Santana Sánchez Director de la Onaprep “

Asimismo, indicó que la reforma del sistema penitenciario implica, en primer lugar, la salida progresiva de los centros penitenciarios ubicados en recintos militares y policiales, para ser sustituidos por nuevos centros de corrección y rehabilitación, como el que se proyecta en esta comunidad.

Impacto en la comunidad y respaldo local

En cuanto al impacto del proyecto, Santana señaló que la obra generará alrededor de 200 empleos y que, durante su construcción, se utilizará mano de obra local, lo que contribuirá a dinamizar la economía de la zona.

El funcionario exhortó a las autoridades y comunitarios a dar seguimiento al proceso de construcción, así como al funcionamiento del centro y su personal. A través de una nota de prensa, la Onapre dijo que los comunitarios dieron su respaldo a la obra.

En el encuentro participaron la gobernadora de Barahona, Oneida Féliz Medina; el senador Moisés Ayala Pérez; el diputado José del Carmen Montero; y el alcalde de Palo Alto, Rubén Figuereo.

También estuvieron presentes los regidores Luis Díaz Heredia, Siry Lisbeth López Heredia e Ismael Figuereo Rodríguez; el fiscal Juan Carlos Dotel; y el director regional Sur de la Policía Nacional, Juan Pablo Ferreira Veras, con asiento en Barahona, además de líderes comunitarios.

La actividad fue organizada por el Comité de Apoyo a la Reforma Penitenciaria en Barahona, presidido por Moneydi Gómez, bajo las orientaciones del coordinador regional Sur y encargado del sistema de justicia en Onaprep, Praede Olivero Feliz, quien encabezó el encuentro.