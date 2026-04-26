Otorgan nacionalidad dominicana privilegiada a Eduardo Matos Moctezuma

Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo clave de México y director del Proyecto Templo Mayor. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader otorgó la nacionalidad dominicana, mediante naturalización privilegiada, al destacado arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, según el decreto 723-25 del 31 de diciembre de 2025.

Reconocido por dirigir el proyecto que reveló el Templo Mayor de Tenochtitlán en México entre 1978 y 1982, Matos Moctezuma es hijo del diplomático dominicano Rafael Matos Díaz. Nacido en Ciudad de México en 1940, mantiene una activa trayectoria académica.

Aunque no ha residido en el país, ha conservado vínculos con la República Dominicana, incluyendo su participación en la concepción del Museo del Hombre Dominicano y publicaciones sobre temas culturales nacionales.

Con una obra que supera las 500 publicaciones y una amplia carrera internacional, Eduardo Matos Moctezuma ha sido distinguido con premios como el Princesa de Asturias de Ciencias Sociales (2022).

El científico será juramentado como ciudadano dominicano en Santo Domingo en mayo próximo.

El descubrimiento de la Coyolxauhqui

El 21 de febrero de 1978, unos trabajadores descubrieron accidentalmente una enorme escultura azteca cerca del Zócalo: la Coyolxauhqui, la gran diosa lunar mexicana. Matos Moctezuma, que regresaba de un congreso en Panamá, leyó la noticia desde el avión. Al aterrizar, le esperaba una llamada del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Nació así el Proyecto Templo Mayor, la excavación más importante del México moderno, que él dirigió durante más de dos décadas.

Dentro de su legado, ha formado a muchos de los principales arqueólogos mexicanos de las generaciones siguientes.