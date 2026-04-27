Con huelga, San Juan rechaza proyecto minero Romero

Diversos sectores sociales realizaron este lunes una huelga general de 24 horas en el municipio de San Juan de la Maguana, provincia San Juan, en rechazo al proyecto de la minera canadiense GoldQuest en la zona de Romero.

La jornada incluyó manifestaciones, marchas, quema de neumáticos y bloqueo de calles en distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con los organizadores, agrupados en el Comité Unido por el Rescate del Agua y la Vida, el paro contó con un respaldo superior al 95 %, reflejado en el cierre de comercios, centros educativos y actividades empresariales.

Gran presencia policial

Durante las protestas, que han sido documentadas por ciudadanos en redes sociales, se observó la presencia de unidades de la Policía Nacional en varias áreas. La Policía exhortó a los manifestantes a despejar las vías, sin lograr que estos abandonaran las calles.

Uno de los focos de concentración fue el entorno del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en San Juan, donde empleados y docentes se sumaron a las movilizaciones, en medio de un amplio despliegue policial.

Los manifestantes reiteran su rechazo a la explotación minera en la cordillera Central, alegando posibles daños a las cuencas hidrográficas de la región. Asimismo, indicaron que la lucha contra este proyecto la mantienen desde el año 2015.

Según informaron los convocantes, la huelga concluirá a las 6:00 de la mañana de este martes. Su próximo paso será realizar una acampada hasta que la compañía abandone sus planes en el proyecto Los Romeros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/convocantes-huelga-san-juan-c66267cc.jpg Convocantes de la huelga en San Juan durante una rueda de prensa. (FUENTE EXTERNA)

Postura de la GoldQuest

Ayer la minera GoldQuest explicó en rueda de prensa que realiza operaciones de exploración del yacimiento, aclarando que lo que buscan es realizar estudios de evaluación de impacto ambiental que determinen si el proyecto, desde ese punto de vista, es factible o no.

"Nosotros en ningún momento hemos hablando de explotación minera. Para poder llegar a la operación hay que cumplir con una serie de pasos en cuanto a los permisos. No estamos haciendo explotación en la zona", manifestó Luis Santana, CEO de la compañía.

Dijo que de concretarse el proyecto Romero, se busca explotar un yacimiento de un millón de onzas de oro, plata y cobre en la provincia San Juan, asegurando que tendría un impacto menor sobre el medioambiente y las fuentes hídricas, debido a que sería operado de manera subterránea.