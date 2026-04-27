Dajabón enfrenta un caos vehicular por congestión en el tránsito

La ciudad de Dajabón vivió este martes una de las jornadas más caóticas de su historia reciente, luego de que un extenso congestionamiento vehicular paralizara por más de tres horas el tránsito desde la zona de la nueva estación de combustible La Fe hasta el puente internacional.

Conductores atrapados bajo el intenso sol, comerciantes desesperados y ciudadanos sin poder desplazarse con normalidad fueron parte del dramático panorama que convirtió las principales vías de acceso en un inmenso estacionamiento improvisado.

Según denunciaron comunitarios, la situación responde a la falta de planificación de la municipalidad y al desorden generado en las operaciones del mercado fronterizo, factores que habrían provocado un colapso total en la circulación vehicular.

En los alrededores del puente fronterizo, entrar o salir de la ciudad se transformó en una misión casi imposible. Vehículos pesados, motocicletas, carros privados y camionetas permanecían inmóviles, mientras la desesperación crecía entre quienes llevaban horas esperando avanzar unos pocos metros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/whatsapp-image-2026-04-27-at-11816-pm-e0fc8873.jpeg Congestionamiento vehicular en Dajabón. (JAVIER GENAO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/27/whatsapp-image-2026-04-27-at-11817-pm-3d6852fb.jpeg ‹ >

Comerciantes de la zona expresaron indignación y lamentaron las pérdidas económicas sufridas durante la jornada, asegurando que muchos clientes no pudieron llegar y numerosas mercancías quedaron retenidas en medio del tapón.

"Esto es un desastre. Nunca habíamos visto algo así en Dajabón", expresó uno de los afectados, mientras observaba la larga fila de vehículos que se extendía por aproximadamente dos kilómetros.

Factores que agravan el caos vehicular

Al momento de esta redacción, desde las 10:45 de la mañana hasta pasadas las 12:45 del mediodía, el tránsito apenas fluía en un cinco por ciento, evidenciando la gravedad del problema.

A la crisis se suma una vieja debilidad urbana: Dajabón no cuenta con un solo semáforo, situación que agrava el caos y deja al municipio sin herramientas modernas para regular el flujo vehicular.

La mayor preocupación se concentra en la calle Ancha hasta el puente fronterizo, donde residentes advierten que el crecimiento comercial y la falta de organización podrían seguir empujando a la ciudad hacia un colapso permanente si las autoridades no actúan de inmediato.