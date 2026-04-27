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entrega de kits
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Donan kits de limpieza a familias afectadas por inundaciones en Montellano

La donación fue realizada por la empresa United Petroleum

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Donan kits de limpieza a familias afectadas por inundaciones en Montellano
Residentes en Montellano, provincia Puerto Plata, reciben kits de limpieza donados por Unite Petroleum. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Cien familias afectadas por las recientes inundaciones en el municipio Villa Montellano, provincia Puerto Plata, recibieron kits de limpieza para el hogar.

La donación fue realizada por la empresa United Petroleum, que entregó productos esenciales para la higiene y el mantenimiento del hogar.

Cada kit contiene artículos básicos que permiten a las familias realizar labores de limpieza, en un contexto donde las condiciones sanitarias se ven comprometidas luego de eventos de inundación.

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Respaldo comunitario

Según lo explicado, la iniciativa forma parte de las acciones de responsabilidad social de la empresa, orientadas a brindar respaldo a comunidades vulnerables ante fenómenos naturales

Representantes de la entidad indicaron que la ayuda busca ofrecer un apoyo directo y oportuno a quienes enfrentan mayores dificultades.

"En United Petroleum mantenemos un firme compromiso con las comunidades donde estamos presentes. Con esta entrega queremos brindar un apoyo solidario a las familias de Montellano que han enfrentado los efectos de las inundaciones", expresó Yhamminha Dickson, directora comercial de la compañía.

  • La distribución de los kits se realizó en coordinación con líderes comunitarios, quienes colaboraron en la identificación de las familias más afectadas, garantizando que la ayuda llegara de manera directa a quienes más la necesitan.

Asimismo, se destacó que este tipo de donación contribuye no solo a la limpieza de los hogares, sino también a prevenir la propagación de enfermedades en medio de las condiciones generadas por las inundaciones.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.